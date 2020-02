Valentinstag mit der AIDS-Hilfe Stuttgart

× Erweitern Foto: Vitabello, pixabay.com, gemeinfrei Valentinstag AIDS-Hilfe Stuttgart

Das Fest für alle Verliebten nimmt die AIDS-Hilfe jedes Jahr zum Anlass, auch an den Safer-Sex zu denken – denn beides gehört zusammen!

Zur Valentins-Aktion gibt es einen Stand der AIDS-Hilfe in der unteren Königsstraße, mitten in Stuttgart, an dem Rosen verteilt werden und man sich – ganz ungezwungen - zu den Themen HIV und andere STIs informieren kann. Kondome gibt’s natürlich auch.

14.2., Untere Königsstraße, Stuttgart, 11 – 16 Uhr, www.aidshilfe-stuttgart.de