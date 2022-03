Van Nelsens Erdbeermund

× Erweitern Foto: Alexandra Rauf

Jo van Nelsen geht in seinem Jubiläumsprogramm back to the roots zu seinen Anfängen, als er 1989 mit der Studioformation Culture Beat das Gedicht „Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund“ als Dance-Pop-Hit vertonte.

„Denen war das alles zu schwul“, erinnert sich Jo an die Aufnahmen von damals. Lange ist‘s her und daher war es an der Zeit, sich mit seinen „Jugendsünden“ zu versöhnen.

Vor allzu viel Nostalgie ist man im Jubiläumsprogramm trotzdem gefeit: Gut zwei Drittel der Songs sind neues Material, unter anderem Songs von Ina Müller, Pigor und Eichhorn oder Rainer Bielfeld.

6.3., Die Käs, Waldschmidtstr. 19, Frankfurt, 18 Uhr, 24.3., Café Amadeo, Nürnberger Str. 35, Hanau, 20 Uhr, www.jovannelsen.de

