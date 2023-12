Vanessa P. – Ohne Punkt und Komma

× Erweitern Foto: Hans Lechner VanessaP

Lasst uns froh und bunter sein.

Weihnachten sollte eigentlich das Fest der Liebe und Familie sein, aber nicht jeder hat eine „Blutsfamilie“. Genau wie das Familienbild heute diverser ist, empfinden wir manchmal einen Freund mehr als Familie als unsere Eltern, unseren Onkel, Bruder oder Schwester. Ich sage immer Familie ist dort, wo man die Liebe spürt.

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Familie leider nicht immer Friede, Freude Eierkuchen ist, selbst zur Weihnachtszeit nicht.

So hatte ich zum Beispiel vor meinem Outing gegenüber meiner Familie immer das Problem, dass meine geliebte Tante mich Jahr für Jahr aufs Neue fragte, wann ich denn endlich heiraten würde. Und das natürlich vor versammelter Mannschaft! Nach meinem Outing brauchte meine Familie erst mal etwas Zeit, um das zu verarbeiten. Ich verbrachte Weihnachten mit meinen Freunden. Das Ganze war gar nicht so schlimm, denn so lernte ich Weihnachten zu feiern ganz anderes kennen. Viel lockerer und entspannter, ohne irgendwelches Anpassen. Ganz unkonventionell. Nach einigen Jahren Easy-Come-And-Easy-Go-Life fehlte mir aber tatsächlich das klassische Weihnachten. Zum Glück hatte meine Familie irgendwann mein Coming-out verkraftet und akzeptiert, und so kam die Liebe, die Familie und auch das traditionelle Weihnachten wieder zu mir. Und das ist auch gut so, denn im tiefen Inneren bin ich doch ein spießiger, griechisch-orthodox erzogener Mensch.

Inzwischen wird gemeinsam mit Freunden und Familie gefeiert, und wir gehen sogar zu den pinken Weihnachtsmärkten, die in den letzten Jahren viel Zuwachs erleben.

Diese Märkte kann man mögen oder nicht, die Meinungen gehen da sehr auseinander. Ich denke: Für das Bunter-sein sind sie super, aber eigentlich wäre es besser, wenn alle gemeinsam auf einem Weihnachtsmarkt feiern könnten.

Aber, You Know: Nobody Is Perfect, Darlings!

Schöne Weihnachtszeit und kommt gut ins neue Jahr 2024.

Eure Vanessa P.