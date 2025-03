Vanessa P.: Frühling, Liebe und der Mut

× Erweitern Foto: Hans Keller

Frühling, Liebe und der Mut, sichtbar zu sein

Frühlingsgefühle liegen in der Luft, die Parks füllen sich langsam mit Menschen. Menschen, die sich küssen, Händchen halten oder einfach auf der Bank sitzen und genießen. Stichwort Händchen halten: Wie sichtbar können wir uns als queere Pärchen in der Öffentlichkeit zeigen, ohne Ärger zu riskieren? Während hetero Paare sich, ohne zu überlegen, auf einer Parkbank küssen, schauen wir uns erst um. Sind wir hier sicher? Werden wir angestarrt? Oder gar angepöbelt? Was für die einen selbstverständlich ist, fühlt sich für uns oft wie ein Balanceakt an – irgendwo zwischen Mut und Vorsicht.

Eigentlich könnten wir sagen, alles wird besser. Wir sind inzwischen präsent, queere Themen finden immer mehr Platz in der medialen Welt – aber was bringt das uns im wahren Leben, auf der Straße?

Hier kommt der Frühling ins Spiel. Diese Jahreszeit für Neuanfänge, für Mut und für das, was wachsen will. Und vielleicht kann das ein Anstoß sein, den eigenen Platz in der Öffentlichkeit ein kleines Stück selbstverständlicher einzunehmen. Denn jedes queere Pärchen, das im Park Zärtlichkeit zeigt, sendet ein Signal – an die, die uns immer noch misstrauisch ansehen, aber vor allem an die, die sich unsicher fühlen: Du bist nicht allein!

Das ist kein einfacher Weg. Wer sich für Sichtbarkeit entscheidet, braucht vielleicht ein dickes Fell. Aber vielleicht ist genau das die Botschaft dieses Frühlings: Unsere Liebe gehört genauso in die Sonne wie jede andere. Und je mehr von uns den Mut finden, sichtbar zu sein, desto weniger Platz bleibt für Vorurteile. Denn Liebe ist Liebe, egal in welcher Form. Und der Frühling erinnert uns daran, dass alles wachsen kann – auch unser Mut, uns zu zeigen. Und wer noch nicht so weit ist:

Don`t Worry – Nobody‘s Perfect, Darlings.