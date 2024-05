Vanessa P. ganz intim

× Erweitern Foto: AD in L.A. „VanessaP“

„Es wird kuschelig“ verspricht Vanessa P., denn im Juni lädt die Showgirls-Chefin zu einer Soloperformance in Manuela Mocks „Transnormal“-Location am Baseler Platz. Idee der exklusiven Show: Vanessa bringt nicht nur eine Nummern-Revue, sondern hat auch jede Menge persönlicher Anekdoten und Erlebnisse im Gepäck, die sie mit ihren Gästen teilen möchte: „Diese Show ist mein Dankeschön an all die wundervollen Menschen, die mich unterstützen und inspirieren“. Wer dabei sein möchte, sollte schnell noch Resttickets reservieren, denn „Transnormal“ ist eine kleine Location.

1.6., Transnormal, Baseler Platz 8, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com