× Erweitern Foto: art-connectionz Vanessa P.

Während der Pandemie hat sich Vanessa P. – Initiatorin der „Showgirls“-Revue – vor allem auf Tik Tok ausgetobt. „Dann bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht was Sinnvolles zu machen“, erklärt die Queen.

Gesagt, getan: In 20 Jahren Showgirls-Show hatten sich ziemlich viele Kostüme, Ballkleider und andere Roben angesammelt; diesen Fundus gibt Vanessa P. vom 5. Juli bis 21. August auf ihrer Showgirls-Facebookseite gegen Spende an Interessierte ab; die Spendenerlöse gehen dabei an Organisationen oder Vereine, die der Käufer selbst bestimmen kann. „Eine gute Idee für den guten Zweck – und ich habe wieder mehr Platz im Schrank für neue Fummel“, lacht Vanessa P.. Den Platz wird sie auch brauchen, denn die Showgirls werden – sobald die Pandemiebestimmungen es wieder ermöglichen – natürlich auch wieder auf der Bühne spielen.

5.7. – 31.8., Vanessa P. macht Tabula rasa für den guten Zweck, checkt die Showgirls-Facebookseite!