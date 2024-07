Vanessa P.: Schwule Kicker

× Erweitern Foto: Hans Lechner

Noch befinden wir uns mitten im EM-Fieber, die Stimmung ist auf ihrem Hoch, die Open Air Veranstaltungen brummen, doch wenn es um Fußball und Homosexualität geht, ist die Stimmung nicht auf dem High Level. Und wenn die Fußball-Europameisterschaft der Herren Mitte Juli vorbei ist, ist die Tabuisierung von Homosexuellen im Profisport es leider noch lange nicht.

Der männliche Fußball ist historisch gesehen von Machokultur und Heteronormativität geprägt, die wenig Raum für Abweichungen von den traditionellen Geschlechterrollen zulassen. Nach dem Motto: Der „echte Mann“ ist es, der auf dem Spielfeld Stärke und Härte verkörpert. Genau wie Thomas „The Hammer“ Hitzlsperger, der erste prominente deutsche Fußballprofi, der seine Homosexualität öffentlich gemacht hat – allerdings erst nach seiner aktiven Karriere. Seitdem ist kein Spieler seinem Beispiel gefolgt. Aber zeigt uns Hitzlsperger nicht genau, dass sportliche Qualitäten unabhängig von sexueller Orientierung stehen?

Es gibt viele Fortschritte im Profifußball: Vereine und Verbände setzen starke Zeichen für Solidarität und Unterstützung und es gibt präventive Arbeit, um Homophobie entgegenzuwirken. Trotzdem verbergen schwule Fußballspieler ihre Sexualität, aus Angst vor Diskriminierung und Karriereeinbußen.

Ich finde, die Zeit ist gekommen, um Tabus zu brechen. Im Mai dieses Jahres erklärte der Ex-Profi-Fußballer Marcus Urban, dass es mit seiner Hilfe am IDAHOBIT zu einem Massen-Outing im Fußball kommen sollte. Passiert ist nichts. Ich halte nicht so viel von Massen-Outings; es soll jeder für sich entscheiden, wann die Zeit gekommen ist. Auf der anderen Seite würde es die Gemeinschaft stärken, es würde die Normen brechen und die Medien würden sich draufschmeißen. Mehr Sichtbarkeit geht ja gar nicht. Aber ihr wisst ja: Nobody Is Perfect, Darlings!