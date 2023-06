Endlich Juni, endlich stolz sein!

× Erweitern Foto: Hans Lechner

So, als müssten wir auf den Monat Juni warten, um stolz auf unsere Community zu sein! Ganz ehrlich? Ich bin jede einzelne Sekunde stolz darauf, der queeren Community anzugehören.

Der Monat Juni ist der queeren Community gewidmet und wird Pride Month genannt. Nach den bekannten Ereignissen 1969 in New York, als in der Folge gewalttätiger Übergriffe der Polizei auf die queere Community, der Christopher Street Day geboren wurde.

Fast überall auf der Welt finden Veranstaltungen, Paraden, Demos statt. Hierbei geht es nicht nur ums Feiern und darum, nackte Hintern und Brüste zu zeigen.

Kulturelle Veranstaltungen wie zum Beispiel Filmfestivals, Lesungen, Ausstellungen, geschichtliche Vorträge und politische Reden bringen die Sichtbarkeit und den „Kampf“ um Akzeptanz für die LGBTIQ* Community voran.

Es gibt aber noch zu viele, die wissenschaftlich erforschte Tatsachen ignorieren, die in ihrer ewig gestrigen Blase leben und immer wieder versuchen, Denkweisen aus den 1950er Jahren des letzten Jahrtausends salonfähig zu machen. Deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns immer wieder selbstbewusst und stolz gegen Kriminalisierung, Ausgrenzung und Stigmatisierung einsetzen und stark machen.

Im Laufe der Jahre haben auch viele Unternehmen erkannt, dass es einträglich fürs Geschäft ist, wenn sie im Juni (und oftmals nur im Juni) ihre Firmenlogos und zum Teil auch die Produktverpackungen in die Farben des Regenbogens tauchen. Ob das aus Überzeugung geschieht?

Eine Steigerung der Diversitätsquote in den Unternehmen, die nicht nur im Text der Stellenausschreibungen vorkommt, weil Arbeitgeber die Ausschreibung Genderneutral gestalten müssen, wäre da ein schöner Anfang. Denn wie wir alle wissen: Nobody Is Perfect, Darlings!