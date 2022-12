× Erweitern Foto: Friedrichsbau Varieté Die Vegas Showgirls

Mit aufsehenerregenden Großproduktionen erlebten Hollywoods Filmstudios in den 1940ern ihre Glanzzeit. Genau diesen Zauber holt die Show „Dream Factory – Varieté meets Hollywood“ zurück – als fulminantes Bühnenspektakel.

Die Szenerie: Dreharbeiten in Los Angeles – Visionen liegen in der Luft, denn der Glamour Hollywoods erfährt durch junge Kreative einen großen Schub. Es herrscht eine regelrechte Aufbruchsstimmung: Stars und Sternchen, Diven und Dandys wollen Teil des großen Traums sein und geben vor der Kamera das Beste. Ganz Hollywood gleicht einem Zirkus, und so nutzt die Filmcrew das Set kurzerhand als artistische Spielwiese – dabei kommen ganz ungeahnte Talente ins Scheinwerferlicht! Auch hinter den Kulissen der Traumfabrik gibt’s „Action“: hier wird getratscht, gelacht und geflirtet.

„Dream Factory – Varieté meets Hollywood” feiert eine der schönsten Zeiten der amerikanischen Traumfabrik. Eine glanzvolle Revue mit Ensembleszenen, Live-Musik am Piano, Akrobatik und Artistik von Weltrang und herausragenden Tänzerinnen.

Noch bis 26.2., Friedrichsbau Varieté, Siemensstr. 15, Stuttgart, Spieltage: Do – Sa 20 Uhr, So 18 Uhr, Tickets und mehr Infos über www.friedrichsbau.de