Varieté im Neuen Theater Höchst

Foto: Jule Felice Frommelt Mit dabei: Artist Johann an den Strapaten

Ein bisschen Kult sind sie bereits, die Varieté-Monate im Neuen Theater Höchst: jeweils im Frühjahr und im Herbst verwandelt sich das Theater in ein schillerndes Varieté.

Im November heißt es also: Vorhang auf für „SPIN!“ – die Show, in der sich alles dreht und tanzt. Entstanden 2019 als Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin, begeistert die Truppe aus neun jungen und kreativen Künstler*innen das Publikum in ganz Deutschland.

Verrückte Ideen, waghalsige Artistik und ein mitreißender Soundtrack – das ist „SPIN!“. Zu sehen gibt es Kraftakrobatik an Strapaten und am Luftring, elegante Runden mit dem Cyr Wheel und wirbelnde Diabolo- und Jonglage-Nummern. Poetisch, dynamisch und mit viel Freude an der Artistik!

1. – 26.11., Neues Theater Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46A, Spieltage: Mi – Sa, 20 Uhr, So 19 Uhr, Fr + Sa zusätzlich um 16 Uhr, So zusätzlich um 15 Uhr, www.neues-theater.de