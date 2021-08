STUTTGART: Vava Vilde & House of V

× Erweitern Foto: Vava Vilde & House of V Vava Vilde

Drag ist Kunst – das hatte die Stuttgarter Queen Vava Vilde schon lange vor ihrer Teilnahme im TV-Format „Queen of Drags“ bewiesen.

„ Für mich ist Vava als Drag-Charakter ein reptilienartiges Alien aus den Untiefen des Weltalls. Sie kann alles und nichts sein“, erklärte die damalige „Queen of Drags“-Finalistin im Interview mit dem GAB Magazin.

Und in der Tat spielen ihre fantasievollen Kostüme und überraschenden Shows immer jenseits von stereotypen Schönheitsidealen „Es geht für mich auch darum, die Menschen ein wenig aus ihrem Alltag in eine andere Welt zu entführen und ihnen auch einen kleinen Anstoß zu geben, dass vielleicht mehr möglich ist. Und dabei darf Vava die Leute durchaus auch ein bisschen verwirren und erschrecken“, sagt die Queen selbstbewusst.

Ihr House of V versammelt eine Gruppe von Dragqueens, die ähnlich denken und eine knallige Show auf die Bühne bringen: Es gibt Lipsync-Performances, Vogueing und Comedy-Einlagen vom „The Girl next Door“ bis zum „Alien from Outer Space“.

13 – 15.8., Paul-Lechler-Saal im Hospitalhof, Büchsenstr. 33, Stuttgart, 20 Uhr (Sonntag 19 Uhr), www.renitenztheater.de