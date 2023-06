Very British

× Erweitern Foto: Lars Eisinger

Mit dem britischen Label Fred Perry verbindet man vor allem eins: smarte Poloshirts. Das Label hat Tradition: Frederick John „Fred“ Perry, der Tischtennis-Weltmeister und dreimalige Wimbledon-Tennisturniersieger, entwarf 1947 sein erstes Poloshirt, weil er die Militär-T-Shirts unpassend fand, in denen damals üblicherweise Tennis gespielt wurde. In den frühen 1960ern entdeckte dann zunächst die britische Jugendbewegung der Mods die Kleidung von Fred Perry, was das Label zur ersten Sportswear-Marke machte, die auch auf der Straße getragen wurde.

„Das Poloshirt war vor allem Symbol der britischen Arbeiterklasse, die die Polos als Alternative zu teuren weißen Hemden nutzte. Für den korrekten Look wird die Knopfleiste des Poloshirts daher auch immer ganz geschlossen“, erklärt Lars Eisinger, der seit inzwischen 13 Jahren in seinem Sachsenhäuser Store Fred Perry als Hauptmarke führt.

Neben einer sehr großen Auswahl an qualitativ hochwertigen Baumwoll-Piqué und Strick-Poloshirts in vielen Farben und mit verschiedenen Details findet man hier auch Pullover, Sweatshirts, Strickjacken und die ebenfalls ikonischen Trainingsjacken von Fred Perry. Ur-britisch und ebenfalls qualitativ hochwertig sind die Sportswear von Lyle & Scott (Erkennungszeichen: der kleine, gestickte Adler auf Brusthöhe) und die Original Harrington-Jacken von Baracuta mit ihrem charakteristischen karierten Innenfutter. Komplettiert wird der Look mit Flat- und Trucker-Caps, Trilbys und Strohhüten von Stetson, nachhaltigen Taschen von Sandqvist sowie mit den Jeans und Chinos von Nudie, die Eisinger neu im Sortiment hat. Als weitere Neuerung wird der Store Lars Eisinger im Juni umziehen: Von der alten Adresse Wallstraße 7 gleich um die Ecke ein paar Meter weiter in die Brückenstraße 31 – mit mehr Platz und der gewohnt lässig-familiären Atmosphäre.

Store Lars Eisinger, Wallstr. 7, Frankfurt; ab ca. 15.6. in der Brückenstraße 31, www.lars-eisinger.de