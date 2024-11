× Erweitern Foto: Tasti Basti JessicaWalker-1 Jessica Walker mit ihrem „Star of Fame“-Award für ihr Lebenswerk.

Vor kurzen hast du zusammen mit Kollegin Tante Gladice dein – beziehungsweise euer – 25-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Außerdem wurdest du im September in der Show von Lady Amanda Kayne für dein Lebenswerk und dein Engagement für die queere Community geehrt. Wie fühlt es sich an, nach so vielen Jahren immer noch erfolgreich am Start zu sein?

Ich fühle mich toll und geehrt, dass man mich nach all den Jahren immer noch sehen mag und gerne zu meinen Shows kommt, um dort den Alltag zu vergessen. Außerdem fühle ich mich sehr geehrt und gewürdigt durch solch eine Anerkennung wie Lady Amanda Kayne sie mir gegeben hat. Sowas ist nicht selbstverständlich!

Profitierst du dabei auch vom anhaltenden Drag-Hype?

Ich finde es gut, dass die Kunst der Travestie- und Dragszene die Aufmerksamkeit erhält, die sie seit Jahrzehnten schon verdient hat und jeder Künstler auf seine Art und Weise profitiert. Ich finde, für neue Künstlerinnen ist es dadurch einfacher geworden, sich einen Namen zu machen.

Deine monatliche „Night Queens“-Revue läuft wie geschnitten Brot; welche Reaktionen bekommst du dort vom Publikum?

Wahnsinnige Reaktion und vor allem viel Respekt und Liebe, die mir immer Kraft geben weiterzumachen.

Macht es dir nach so langer Zeit immer noch Spaß, nachts durchs Bermudadreieck zu ziehen? Erlebst du das immer wieder neu?

Mir macht es nach all den Jahren immer noch Spaß, durch die Bars des Bermudadreiecks zu ziehen und immer wieder neue Menschen kennenzulernen und vor allem die Bars zu unterstützen.

Deine Botschaft an die Community?

Respektvoller Umgang miteinander und mehr Zusammenhalt! Das brauchen wir, weil es in Deutschland eine Partei gibt, die uns all das nehmen möchte, wofür wir jahrelang gekämpft haben. Dagegen müssen wir zusammenstehen!

