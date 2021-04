Vielfalt im Tanz

× Erweitern Foto: Kai Hebestreit TANZbiennale

Ein Höhepunkt für Fans des zeitgenössischen Tanzes ist die Heidelberger TANZbiennale, die im April in einer „light“-Version startet.

Zuversichtlich lädt das internationale Heidelberger Tanzfestival Anfang April zu 10 Vorstellungen internationaler Tanzkultur. Das Tanzfestival wird allerdings zweigeteilt: Teil eins der „tanzbiennale 21 – light – pandemic version“ findet im April im UnterwegsTheater der Heidelberger Weststadt statt; Teil zwei mit dem Theater und Orchester Heidelberg folgt im Frühsommer.

Foto: Krämmer

Das April-Programm verspricht vor allem Vielfalt: Zirkus, Flamenco, Ballett, Hip Hop und zeitgenössische Tanzpositionen werden geboten. Gleich der Auftaktabend „Extreme Bodies / Extended Limits“ zeigt mit Andrea Costanzo Martini, Roni Chadash und Alisa Zuppini Arbeiten von drei Choreografie-Stars von morgen, die ihre künstlerischen Wurzeln in Heidelberg haben.

Tipp: Das international besetzte Ensemble des UnterwegsTheaters, das in ihrem Stück „6 Meters“ auf berührende Weise die Frage von Nähe und Distanz bearbeitet; die Uraufführung ist für den 17. April geplant; am gleichen Abend zeigen mit Jai Gonzáles, Niv Sheinfeld und Oren Laor drei israelische Tanzschaffende intensive Studien über das Verhältnis von Individuum und Kollektiv. Der zweiteilige Abend wird am 18. April wiederholt – für alle Vorstellungen gibt es aufgrund der Abstandregeln nur ein geringes Ticketangebot. Trotzdem ein Lichtblick!

8. – 18.4., UnterwegsTheater, Hebelstr. 9, Heidelberg, www.unterwegstheater.de, www.theaterheidelberg.de