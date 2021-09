× Erweitern Foto: Villa Möbel Villa Möbel

„ Jeder sollte sich in seinem Haus oder seiner Wohnung wie in einer Villa fühlen und sich entsprechend wie in einer Villa einrichten“ – so erklärt Erkan Eser die Idee seines Einrichtungshauses Villa Möbel, das er zusammen mit seinem Geschäftspartner Engin Ates im Jahr 2020 gegründet hat „Außerdem wird das Wort ‚Villa‘ in den meisten Sprachen gleich ausgesprochen und verstanden“, ergänzt Erkan. Das ist wichtig, denn sein Angebot bedient verschiedene Kulturkreise.

„ Südländische Kunden gehen bei der Einrichtung ihrer Wohnung anders vor als zum Beispiel deutsche Kunden“; weiß Erkan Eser. „Die einen entscheiden sich meist für einen bestimmten Einrichtungsstil und stellen ihre Möbel entsprechend diesem Stil zusammen. Die Anderen schauen sich das Angebot an, und wenn ihnen etwas gefällt, wird der komplette Raum oder die Wohnung dementsprechend ausgestattet“.

Somit bietet Villa Möbel Kompletteinrichtungen im Modulsystem für Wohnzimmer (oder den „Salon“, wie es in der türkischen Wohnung heißt), Ess- und Schlafzimmer. Stil und Farben der Polstermöbel sind dann zum Beispiel mit Stil und Design der Tische, Sideboards, Teppiche und weiteren Wohnaccessoires abgestimmt. Insbesondere die Polstermöbel bieten dabei allerhöchsten Komfort, mit verstellbaren Rückenlehnen und vielen anderen Annehmlichkeiten. „Wir zeigen eben gerne, dass man sich etwas gönnt“, erklärt Erkan die heimische Wohnkultur.

Da Erkan und Engin keinen klassischen türkischen Möbelladen eröffnen wollten, haben sie ihr Angebot entsprechend erweitert: „Natürlich kann man zum Beispiel alle Polstermöbel auch als Einzelstücke kaufen“, erklärt Erkan. Mit fachkundiger Beratung können dann wie bei den Kompletteinrichtungen nicht nur Stoffart und Farbe individuell gewählt, sondern zum Beispiel auch die Polsterstärke für Sitzflächen und Lehnen frei bestimmt werden.

„Konfigurieren ist unser Standard“, fasst Erkan zusammen. Alle Möbelstücke werden extra für Villa Möbel gefertigt; ab dem kommenden Jahr sogar eigene Entwürfe der beiden Villa-Macher. Ein erstes Stück wurde bereits produziert: Das Sofa „FLY“ spielt poppig-elegant mir den Farben grau und gelb in Polstern, Paspeln und Kissen.

Villa Möbel, Am Dornbusch 31, Frankfurt, www.villamoebel.de