Virtueller Tanz in den Mai

Der traditionelle „Tanz in dem Mai“ sieht in COVID-19-Zeiten anders aus: Das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt lädt am 30.4. zur Online-Party.

Fünf DJanes* sorgen via Stream für den richtigen Drive: BpunktSternchen*, ImJuni, She’s in Partys, Nayton Decks und byeol:l bringen vor allem elektronische Musik bis House und Techno ins Netz – fürs Mitwippen oder Mittanzen zu Hause.

Parallel werden für den queeren Aktivismus in Frankfurt Spenden gesammelt.

Das Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt hält außerdem noch seine aktuelle Spendenaktion zur Rettung queerer Bars in Frankfurt am Laufen (gab berichtete).