× Erweitern Foto: Theiß StephanieTheiss

Sei es Marlene Dietrich, Maria Callas, Hildegard Knef oder Lady Gaga – sie alle betören das Publikum mit ihrer Ausstrahlung. So wurden sie zu Legenden, Vorbildern und Göttinnen. „Viva la Diva“ ist ein musikalischer Kniefall vor diesen großen Diven der Musikgeschichte, also vor all denen, für die die Bühnenbretter nicht nur die Welt bedeuten, sondern für die sie das Zuhause sind, auf dem sie ihre größten Erfolge gefeiert haben. Hier wurden diese Ausnahmetalente für die Welt bedeutend! Stephanie Theiß feiert deshalb gemeinsam mit Pianistin Angela Händel die unsterblichen Lieder und Chansons dieser fast heiligen Ikonen. Einfach Platz nehmen und gemeinsam mit der Künstlerin singen, alle vereint für diesen Abend: „Für mich soll’s rote Rosen regnen …“

25.10., Kammertheater K1, Herrenstr.30 / 32, Karlsruhe, 19:30 Uhr, kammertheater-karlsruhe.de