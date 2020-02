Vormerken – Bärentreffen 2020: Hosch Luschd?

× Erweitern Foto: Stuttgarter Bären Bärentreff Stuttgart

Ein über die Grenzen Stuttgarts hinaus beliebtes Event ist das jährliche Maitreffen der Stuttgarter Bären, zu dem die kernigen Gesellen und ihre Freunde aus ganz Deutschland zusammenkommen.

Kein Wunder: Das Orgateam (Foto) stellt jedes Mal ein vielfältiges Programm zusammen, das in diesem Jahr neben sportlichen Aktivitäten wie einer Wandertour oder Schwimmen auch kulturelle Unterhaltung wie eine Architekturführung oder den Besuch im Mercedes Benz Museum bietet.

Natürlich gibt’s auch jede Menge Gelegenheiten zum gegenseitigen Kennenlernen bei den Treffs in verschiedenen Stuttgarter Cafés, Bars und Restaurants. Höhepunkt ist wie immer die große Bärendisko, die in diesem Jahr im Club Make in Fellbach stattfindet – mit Out- und Indoor-Areas für Tanz und gemeinsamen Spaß.

Der Vorverkauf für das Bärentreffen 2020 hat bereits begonnen – dabei ist zu beachten, dass einige der angebotenen Aktivitäten der vorherigen Anmeldung bedürfen. Checkt die Website für Details!

21. – 24.5., Stuttgarter Bärentreffen, Infos und Vorverkauf über www.stuttgarter-baeren.de