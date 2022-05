Vormerken: Ein Schiff namens Linda

× Erweitern Illustration: M. Gramsch

Eine gefühlte Ewigkeit ist es her, dass das Party-Schiff des Schwejk – passend betitelt als „Ein Schiff namens Linda“ – in See gestochen ist. Aber das Warten hat ein Ende:

Der nächste Stapellauf ist für den 3. Juli geplant, mit vollem Schlagerprogramm, guter Laune sowieso und jeder Menge Servus, Grüezi und Hallo! Wer klug ist, besorgt sich schon jetzt ein Ticket im Schwejk oder in der Amsterdam Sauna für die Bootspartie; der Vorverkauf ist Mitte April gestartet.

3.7., Ein Schiff namens Linda, Eiserner Steg, Frankfurt, Abfahrt pünktlich um 17 Uhr, www.schwejk-frankfurt.de