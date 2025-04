Vorsorge statt Sorge / Long COVID

× Erweitern Foto: Tima Miroshnichenko, pexels.com, gemeinfrei

Auch im April bietet die AHF wieder zwei Vorträge zu den Themen Gesundheit und HIV.

Am 9. April dreht sich alles um die Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Alle drei sind Vorsorgemaßnahmen, die regeln, was geschehen soll, wenn man krank ist oder ein Pflegefall wird. Unter dem Motto „Bewusst die Zukunft gestalten, solange ich gesund bin“, erklärt Christian Friedrich vom Mobilen Sozialen Fahrdienst e.V., was die Unterscheide zwischen den drei Verfügungsmaßnahmen sind und auf was man beim Verfassen achten sollte. Denn solche Verfügungen werden wichtig, wenn die unterzeichnende Person sich selbst nicht mehr äußern kann; in der Verfügung wird der Wille der unterzeichnenden Person verbindlich kundgetan und dokumentiert.

× Erweitern Foto: Liza Summer, pexels.com, gemeinfrei

Am 23. April informiert Dr. med. Michael Doll vom St. Josefs Hospital in Wiesbaden über die neuesten Erkenntnisse zu Long COVID. Noch immer gibt es keine einheitliche Definition, was man genau unter Long COVID versteht.

Der Vortrag fasst zusammen, welche Symptome typisch für die Langzeitfolgen einer Covid-Infektion sind und welche aktuellen Behandlungsmethoden es gibt.

9. und 23.4., maincheck, Friedberger Anlage 24, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.frankfurt-aidshilfe.de/de/frankfurter-vortraege