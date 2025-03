Vorträge der AHF: Torsten Poggenpohl

Expand Foto: Silvie Brucklacher-Gunzenhäußer

Gast der Vortragsreihe der AHF ist Torsten Poggenpohl. Vor einigen Jahren bekam er nicht nur die Diagnose HIV-positiv, es wurde auch eine bipolare Störung festgestellt – eine psychische Krankheit mit extremen starken Stimmungsschwankungen zwischen aufgeregten manischen Phasen und tiefen Depressionen. Seinen Weg aus der Krise hat er in seinem autobiografischen Roman „einfach!ch.schwul.bipolar.positiv“ beschrieben – ein Buch, das Mut macht, den Willen am Leben nicht aufzugeben. In Frankfurt spricht er über sich und sein Leben.

12.3., Maincheck, Friedberger Anlage 24, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.frankfurt-aidshilfe.de