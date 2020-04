Wäldchestag 2020 abgesagt

× Erweitern Foto: Wango Wäldchestag Wäldchestag

„Die geilste Party im Wald“ muss 2020 leider entfallen: Die Stadt Frankfurt hat am 2.4. das traditionell am langen Pfingstwochenende stattfindende Volksfest im Frankfurter Stadtwald abgesagt: „Aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zum Schutz der Schausteller und Besucher findet auch der diesjährige Wäldchestag nicht statt“, heißt es in der offizellen Erklärung der Stadt Frankfurt.

Damit entfällt in diesem Jahr auch die Regenbogenarea der Xtremeties. Der Wäldchestag war vom 30.5. bis 2.6.2020 geplant.

www.xtremeties.de, www.frankfurt-tourismus.de