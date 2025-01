Wähl‘ Liebe: Demoaufruf

× Erweitern Foto: Alexander Grey, unsplash.com, gemeinfrei

Am 15. Februar laden die Mitgliedsvereine des CSD Deutschland e.V. zu einem bundesweiten Demo-Tag anlässlich der bevorstehenden Bundestagswahl. Unter dem Motto „Wähl‘ Liebe“ wird dazu aufgerufen, demokratische Parteien zu wählen und bei der Wahlentscheidung an queere Menschen und andere diskriminierte Gruppen zu denken.

× Erweitern Foto: CSD Frankfurt Insta_Post_Demoankündigung - Version 3

„Wir blicken mit großer Sorge auf die kommende Bundestagswahl“, heißt es in der Erklärung des CSD Frankfurt. „Der Ton wird immer rauer, rechtsextreme Parteien werden immer stärker und wir alle wissen: Aus Worten können schnell Taten folgen. Es ist wieder Zeit, sich dem entgegenzustellen und unmissverständlich klarzumachen, war wir von Nazis, Rechtsextremisten, billigen Opportunisten, Demagogen und Brandstiftern halten, die unser Land vergiften wollen mit ihrem Hass“. In Frankfurt startet die Demo um fünf vor 12 (11:55 Uhr) auf dem Römerberg.

× Erweitern Foto: Rangi Siebert, unsplash.com, gemeinfrei

„Die Bundestagswahl entscheidet, ob in Deutschland in den nächsten vier Jahren queerfreundliche Politik weiter möglich ist oder nicht“, erklärt Philipp Gresch vom Mainzer Verein Schwuguntia. „Wir wollen die Erfolge, die in den letzten Jahren erreicht wurden, verteidigen und uns dem Rechtsruck in der Gesellschaft entgegenstellen. Hierzu laden wir alle Demokrat*innen zu einer Demo durch Mainz ein. Seid laut, seid bunt – damit wir genau das in Zukunft bleiben können.“ In Mainz findet die Demo um 16 Uhr auf dem Schillerplatz statt.

× Erweitern Foto: vielbunt

Darmstadt wird die Demo vom Verein vielbunt organisiert: „Der gesellschaftliche Frieden und die Sicherheit von Minderheiten stehen auf dem Spiel“, heißt es in seiner Erklärung. „Wir lassen uns nicht entmutigen. Jetzt ist die Zeit, unsere Stimmen zu erheben und zugunsten unserer Vielfalt für Demokratie und Menschlichkeit einzustehen! Das geht nur mit einem Kreuz bei einer demokratischen Partei. Liebe ist stärker als Hass!“. Die Demo findet um fünf vor 12 (11:55 Uhr) auf dem Darmstädter Friedensplatz statt.

× Erweitern Foto: Queer Main-Kinzig

In Gelnhausen lädt der Verein Queer Main-Kinzig zu einer Kundgebung auf dem Obermarkt. Es gibt Redebeiträge, Musik und eine Foto-Aktion. Auch hier geht’s los um fünf vor 12 (11:55 Uhr).

× Erweitern Foto: CSD Stuttgart Kampagnenbilder Menschen - 3

Lars Lindauer, Vorstandsmitglied der IG CSD Stuttgart e.V., erklärt: „Queere Menschen müssen besser geschützt werden. Daher stellen wir gemeinsam im Rahmen der Kampagne drei bundesweite Kernforderungen an die künftige Bundesregierung. Dazu gehört die Aufnahme queerer Menschen ins Grundgesetz, die finanzielle Absicherung queerer Projekte und ein besserer Schutz vor Hasskriminalität und Hatespeech“. Die Demo findet um 11:55 Uhr auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt.

× Erweitern Foto: CSD Karlsruhe

„Als queere Community in Karlsruhe wollen wir mit der Demonstration ein klares Zeichen für eine positive Zukunftsvision setzen. Viele queere Menschen in unserer Stadt sind sehr verunsichert, weil der Ton gegen uns rauer wird. Dabei wird niemandem durch die Rechte für queere Menschen etwas weggenommen. Ganz im Gegenteil: Wir sind sicher, dass Zusammenhalt, Liebe und Schutz von Minderheiten uns als Stadt stark machen. Deshalb wollen wir auf die Straße gehen und für Gleichberechtigung, den Schutz queeren Lebens und ein gutes Miteinander eintreten, so Karsten Kremer, Vereinsvorsitzender des CSD Karlsruhe e.V. In Karlsruhe startet die Demo um 11:55 Uhr mit einer Kundgebung auf dem Marktplatz, anschließend führt die Demo durch die Karlsruher Innenstadt.

15.2., Wähl‘ Liebe, Demos in Frankfurt, Mainz, Darmstadt, Stuttgart, Karlsruhe, csd-deutschland.de