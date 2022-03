× Erweitern Foto: Studio Ossidiana Studio Ossidiana, Variations on a Bird Cage, 2021, Installation

Hinter dem altertümlich klingenden Titel „Wandelmut“ verbirgt sich eine Ausstellung, die komplett zukunftsorientiert arbeitet: Es geht um den gesellschaftlichen und ökologischen Wandel und den Mut, Veränderungen anzugehen.

„Wandelmut“ wird auf zwei Ebenen stattfinden: Im ersten Stock findet man eine klassische Ausstellung zeitgenössischer Positionen zum gesellschaftlichen wie ökologischen Wandel, präsentiert von vier Künstler*innen und Teams: Die in Berlin lebende Künstlerin Antje Majewski beschäftigt sich mit Naturerscheinungen, Historie, Ritualen und gesellschaftlichen Phänomenen. Auch der in Lissabon lebende Fotograf Herwig Turk beschäftigt sich mit Naturphänomenen.

Das belgische Kombinat Studio Ossidiana verbindet spielerisch Architektur, Design und Materialforschung zu futuristischen Visionen. Der Kurator Lukas Feireiss und der Architekt Leopold Banchini haben sich für ihre Arbeit „There Are Walls That Want to Prowl“ für die Architektur Biennale in Venedig mit zukünftigen Formen des Zusammenlebens auseinandergesetzt.

× Erweitern Foto: Leopold Banchini Leopold Banchini und Lukas Feireiss, There Are Walls that Want to Prowl, 2021,Installation

Im Erdgeschoss des Museums wird der „Wandelsalon“ installiert: Ein Ort, in dem Mut zum Wandel und Wandeln gemacht wird. An bestimmten Wochentagen sind verschiedene Künstler*innen und Expert*innen vor Ort, die zu Diskussionen, Austausch und konkretem Handeln einladen. Den Auftakt macht vom Ausstellungsbeginn bis zum 8. Mai das „Klimaparlament Rhein-Main“ der Gruppe „metagarten & helfersyndrom“, das Menschen, aber auch Tieren und Sachen eine Stimme geben möchte, um die verschiedenen Bedarfe auszubalancieren. Jede*r kann einen kurzen Appell beisteuern.

Foto: Jan Lotter UND Berlin ( Academic Beach/Floating University ), Experimentelle Raumkonzepte, HfG Offenbach, 2021

Von Mai bis Juni steht das Gärtnern im Mittelpunkt des Wandelsalons – Akteure sind hier die Mitarbeiter*innen des Museum Sinclair Haus selbst. Im Anschluss stellt die HfG Offenbach ihr soziokulturelles Forschungsprojekt „UND“ vor, entwickelt im Lehrgebiet „Experimentelle Raumkonzepte“ unter der Leitung von Heiner Blum und Jan Lotter. Hier geht es um die Gestaltung zukünftiger Orte, die Gemeinschaft, Natur, Kultur und Wirtschaft unter einen Hut bringen können. The Future starts now!

13.3 – 31.7., Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, mehr Infos zu Einzelterminen des „Wandelsalon“ ab dem 1.3. über www.museum-sinclair-haus.de