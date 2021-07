War §175 gar nicht so schlimm?

× Erweitern Foto: Michal Jarmoluk, pixabay.com, gemeinfrei Café Karussell

Das Café Karussell, die Veranstaltungsreihe für schwule Männer ab 60, wird im August historisch: Die beiden geplanten Vorträge widmen sich der Verfolgung Homosexueller unter dem §175 während der NS-Zeit und in der Zeit danach.

Aufhänger für das Thema ist ein aktueller Anlass: Das Café Karussell wurde angefragt, ob aus seinen Reihen Zeitzeugen dazu bereit wären, ihre Erfahrungen zu teilen, für das Forschungsprojekt „Lebensumstände von Lesben, Schwulen, Trans*- und Intersexuellen in Frankfurt am Main 1933 bis 1994“.

Das Forschungsprojekt wird von der Stadt Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem Fritz-Bauer-Institut durchgeführt. Beauftragt wurde Dr. Alexander Zinn, der in diesem Zusammenhang insbesondere in der LSBTIQ*-Community als umstritten gilt: Zinn vertritt die These, dass die bisherige Betrachtung zu opferzentriert sei und es selbst unter der verschärften NS-Fassung des §175 durchaus möglich gewesen sei, seine Identität zu bewahren und – wenn auch im Verborgenen – sexuell zu überleben.

Zur Debatte bietet das Café Karussell zwei Veranstaltungen: Am 3. August berichtet Zeitzeuge Klaus Schirdewahn, wie er die 1960er unter den Auswirkungen des verschärften §175 erlebte – eine Lebensgeschichte, geprägt von Angst vor Enttarnung, strafrechtlicher Verfolgung und gesellschaftlicher Ausgrenzung. Schirdewahn lebt heute mit seinem Mann in Mannheim und leitet die Gruppe „Gay & Grey“ für ältere junggebliebene schwule Männer.

Am 31. August stellt Dr. Alexander Zinn seine Thesen zur übertriebenen Opferzentrierung vor; Michael Holy leitet das Gespräch.

3. und 31.8., Café Karussell im Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, jeweils ab 14:30 Uhr, Anmeldung erbeten über cafekarussell@gmx.de