Das Museum Sinclair Haus setzt sich erneut mit dem Verhältnis zwischen dem Menschen und seiner natürlichen Umgebung auseinander: „Was ist Natur?“ fragt die neue Gruppenausstellung, die am 13. September eröffnet.

Der Begriff scheint vertraut – doch wie sieht unser Verhältnis zur Natur wirklich aus? Gemeinhin wird sie vom Menschen idealisiert – und paradoxerweise gleichzeitig ausgebeutet und zerstört. Natur wird oft als „das Andere“ angesehen, das ohne menschliches Zutun existiert. Dass der Mensch selbst Teil des komplexen Systems Natur ist, rückt meist erst dann ins Bewusstsein, wenn Naturkatastrophen geschehen die auch das menschliche Leben beeinträchtigen.

Die Gruppenausstellung „Was ist Natur?“ möchte sich an einem neuen Verständnis von Natur beteiligen, dabei aber bewusst auf eine neue Definition verzichten. Vielmehr sollen die Besucher*innen zum Nachdenken angeregt werden um in vermeintliche Gesetzmäßigkeiten Zweifel einzustreuen – und nicht zuletzt soll die Ausstellung in Staunen versetzen.

Der norwegische Künstler Sissel Tolaas beschäftigt sich zum Beispiel mit der molekularen Kommunikation zwischen Bakterien und Insekten im Erdboden; seine Ergebnisse können sinnlich erfahren werden! Die US-amerikanische Künstlerin Andrea Bowers begleitet in ihrem Film „My Name ist Future“ die indigene Aktivistin Tokata Iron Eyes, die ihr kulturelles Verständnis der Beziehung zwischen Mensch und Natur erklärt. In die nahe Zukunft blickt die Installation „Mitigation of Shock“des Künstler- und Designkollektivs Superflux, die die Besucher*innen in eine Londoner Wohnung im Jahr 2050 führt. Hier gelten Haustiere als Proteinquelle und Gemüse wächst in Nährlösungen unter künstlichem Licht im Wohnzimmer. Nicht vorstellbar? Die Erkenntnisse von Superflux basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Prognosen.

„Was ist Natur?“ im Museum Sinclair Haus, Löwengasse 15, Bad Homburg, vom 13.9. – 24.1.2021, www.museum-sinclair-haus.de