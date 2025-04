Was tun bei Frühjahrsmüdigkeit?

× Erweitern Foto: Sammie Sander, pexels.com, gemeinfrei

Wer kennt das nicht: Draußen erwacht die Natur aus dem Winterschlaf, doch man selbst ist müde und abgekämpft. Was man gegen Frühjahrsmüdigkeit tun kann, erklärt Nico Kraft von der Südapotheke in Frankfurt. *bjö

Warum ist man im Frühjahr oft müde und erschöpft, obwohl ja eigentlich ein Neustart mit viel frischer Energie anstehen sollte?

Die genaue Ursache für die Frühjahrsmüdigkeit ist tatsächlich noch nicht vollständig erforscht. Dass etwa jeder Zweite daran leidet, resultiert aber vermutlich aus dem Wechsel der Lichtverhältnisse und dem davon abhängigen Wechselspiel verschiedener Hormone – vor allem Serotonin und Melatonin, die am Schlaf-/Wachrhythmus beteiligt sind. Auch die starken Temperaturschwankungen von bis zu zweistelligen Temperaturen tagsüber und Minusgraden in der Nacht machen einigen Leuten zu schaffen. Ein weiterer Erklärungsansatz ist die einseitige Ernährung im Winter mit weniger frischem Obst und Gemüse und der daraus resultierende Vitaminmangel.

Besonders häufig betroffen sind Patienten mit niedrigem Blutdruck sowie ältere und wetterfühlige Menschen. Zu dem namengebenden Symptom der Müdigkeit leiden Betroffene außerdem zum Teil an Kraft- und Antrieblosigkeit, Gereiztheit, Schwindel sowie Kopfschmerzen.

Was empfiehlt der Apotheker gegen Frühjahrsmüdigkeit?

Am besten begegnet man der Frühjahrsmüdigkeit mit Frühjahrsaktivität. Viel Bewegung – am besten in der Sonne, das ist der beste Tipp. Zum Beispiel wieder mehr Sport treiben oder für den Arbeitsweg das Rad nutzen. Dazu zusätzlich bei jeder Gelegenheit den Kreislauf anregen – zum Beispiel am Arbeitsplatz, vor allem bei sitzender Tätigkeit gelegentlich aufstehen und sich ein wenig bewegen. Wer möchte, kann auch eine Wechseldusche am Morgen machen – dabei unbedingt drauf achten, mit kaltem Wasser zu enden – und / oder ein paar Saunagänge am Abend einlegen.

Wer trotz des niedrigen Energielevels aktiv ist, statt sich zu schonen, überwindet die Frühjahrsmüdigkeit deutlich schneller.

Zusätzlich ist es sinnvoll, die Ess- und Trinkgewohnheiten zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Wieder mehr frische und nährstoffreiche Kost sowie bewusstes Trinken von eineinhalb bis zwei Liter Wasser helfen dabei, sich schnell wieder fitter zu fühlen.

Wann sollte man zum Arzt gehen, um zum Beispiel Long Covid oder andere Krankheiten auszuschließen?

Die Anpassung des Körpers an den Frühling dauert etwa zwei bis vier Wochen. Sollten die Beschwerden länger als vier Wochen anhalten oder der Leidensdruck hoch sein, ist der Arztbesuch dringend zu empfehlen, um auszuschließen, dass ein anderer Grund für die Symptome vorliegt. Neben dem von dir genannten Long Covid können auch weitere Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen, eine Schilddrüsenunterfunktion sowie Vitamin- oder Mineralmängel die Ursache sein.

Die Verpackungen von Vitaminpräparaten versprechen viel – kann man sie bedenkenlos nehmen oder auf was sollte man achten?

Grundsätzlich bringen Vitamin- und Mineralpräparate nur einen Nutzen, wenn auch ein Mangel vorliegt. Und den kann man nur über eine Blutuntersuchung feststellen. Ist die Frühjahrsmüdigkeit in einem Mangelzustand begründet, kann man diesen gut mit gezielter Nahrungsergänzung bekämpfen.

Möchte man ohne Mangelzustand Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, sollte man sich in der Apotheke seines Vertrauens bezüglich Wechselwirkungen beraten lassen. Zum Beispiel zwischen bestimmten Antibiotika und HIV-Medikamenten auf der einen und Mineralstoffen wie Calcium oder Magnesium auf der anderen Seite. Auch bei Vitaminen gibt es Wechselwirkungen, zum Beispiel zwischen Vitamin K und bestimmten Gerinnungshemmern.

Nimmt man keine Medikamente ein, gilt es nur, eine sinnvolle Dosierung zu finden, denn auch Vitamine können bei Überdosierung Nebenwirkungen haben. So kann zum Beispiel eine exzessive Einnahme von Vitamin D3 zu Nierenschäden oder eine starke Überdosierung von Vitamin B6 zu Missempfindungen wie Brennen und Kribbeln oder Taubheitsgefühlen führen. Wer auf Nummer sicher gehen will, ist in der Apotheke gut aufgehoben.

