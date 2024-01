Was tun bei Haarausfall?

× Erweitern Foto: Adobe Stock Haare 40-year-old man checking hair in front of mirror

Haare gelten als Schönheitsmerkmal: Volles Haar steht für Attraktivität und Gesundheit – ein Grund, warum dünnes, lichtes Haar nicht einfach mit einem Schulterzucken hingenommen wird. Wer unter Haarausfall leidet, muss nicht auf Wunder-Tinkturen setzen – es gibt einige hilfreiche Methoden, die von Dermatologen angeboten werden. In der Praxis von Dr. Zimmermann ist man auf dieses Problem spezialisiert und setzt auf ausführliche Anamnese und Diagnostik, um eine passende Therapie zu finden. Denn Haarausfall – medizinisch Alopezie – kann unterschiedliche Ursachen haben. Der häufigste Grund ist der erblich bedingte Haarausfall – typische Merkmale sind bei Männern Geheimratsecken und ein lichter Hinterkopf beziehungsweise bei Frauen lichte Stellen auf der Kopfmitte. Diffuser Haarausfall äußert sich in allgemein dünnere und lichterer Haarfülle. Das kann verschiedene Ursachen haben: Stoffwechselerkrankungen, Mangelernährung, Nebenwirkungen von Medikamenten, Infektionskrankheiten bis hin zu Vergiftungen. Kreisrunder Haarausfall spricht für eine Autoimmunerkrankung. Um herauszufinden, um welche der drei Alopezie-Arten es sich handelt, bietet die Praxis Dr. Zimmermann unterschiedliche Diagnosemethoden, um das Problem im wahrsten Sinne des Wortes bei der Wurzel zu packen. Bei der Trichoskopie werden Kopfbehaarung und Kopfhaut gescannt und mittels Computertechnologie und fachärztlicher Beurteilung ausgewertet. Dieses Verfahren ist absolut schmerzfrei. Insbesondere bei diffusem Haarausfall kann auch eine Analyse der Blutwerte aufschlussreich sein; hier kann festgestellt werden, ob ein Mangel an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen vorliegt; denn werden Haare nicht mit genügend Sauerstoff oder Nährstoffen versorgt, fallen sie aus. Die Art der Alopezie entscheidet immer über die richtige Therapie: Neben der medikamentösen Behandlung setzt die Praxis von Dr. Zimmermann persönlich lieber auf natürlichere und nachhaltigere Methoden. Hier ist vor allem die PRP Eigenbluttherapie zu nennen. Weitere Behandlungen sind die Carboxy- und Mesotherapie in Kombination, die Kopfhautreinigung und Wirkstoffversorgung mit der Jetpeel-Technologie und natürlich auch die Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen durch Infusionen. Mit der richtigen Therapie lassen sich bei allen drei Alopezie-Arten gute Erfolge erzielen. Wer sich über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten informieren möchte: Die Praxis Dr. Zimmermann bietet eine spezielle „Haarsprechstunde“ an.

