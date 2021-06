× Erweitern Foto: Grit Ebeling Grit Ebeling

Was wissen Heilige vom Leben? Marlene, die Protagonistin in Carina Schmidts gleichnamigen Roman, muss sich dieser Frage stellen. Aufgewachsen in einer tristen Kleinstadt in der Eifel, mit einem Atomreaktor in der Nachbarschaft und einer auseinanderbrechenden Familie, gibt ihr als Kind der Glaube an Gott einen gewissen Halt. Später verführt sie Frauen, nur als Bestätigung. Aber mit der Liebe tut sie sich schwer.

Carina Schmidts Roman könnte autobiografische Züge enthalten – zumindest wuchs auch sie in der Eifel zwischen Vulkanseen und einem Atomkraftwerk auf. Die studierende Literaturwissenschaftlerin und Kulturanthropologin arbeitet als Redakteurin in Mainz bei der Allgemeinen Zeitung VRM und hat bereits im Alter von sieben Jahren mit dem Schreiben begonnen. Zum Beispiel eine Kurzgeschichte über eine sprechende Wurst. Heute ist Schmidt Vegetarierin.

Der Titel ihres ersten Romans „Was wissen Heilige vom Leben?“ wurde inspiriert von einem Gemälde des mit ihr befreundeten Künstlers Thilo Weckmüller; er steuerte auch das Buchcover bei.

Im Anschluss an die Lesung führt die Mainzer Journalistin und Moderatorin Judith Seitz ein Interview mit Carina Schmidt. Lesung und Interview können per Zoom verfolgt werden.

6.6., Bar jeder Sicht digital via Zoom, 20 Uhr, Infos über www.barjedersicht.de

„Was wissen Heilige vom Leben?“ von Carina Schmidt ist im Verlag edition federleicht erschienen.