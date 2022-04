„We Are Everywhere“ – Queer Festival Heidelberg

Unter dem Motto „We are everywhere” steigt das Queer Festival Heidelberg in diesem Jahr wieder mit vollem Live-Programm aus allen Sparten – und im gesamten Mai!

Das Motto stammt aus einem Zitat aus dem Jahr 1978 von Harvey Milk, dem ersten offenen schwulen Politiker der USA und legendären Bürgermeister von San Francisco: „Once they realize that we are indeed their children, that we are indeed everywhere, every myth, every lie, every innuendo will be destroyed once and all”. Offenbar haben das bis heute nicht alle erkannt.