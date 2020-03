Wiesbaden: Porträts berühmter Persönlichkeiten

× Erweitern Bild: Ralf König We are part of Culture - Alexander Alexander der Große

Die Ausstellung WE ARE PART OF CULTURE mit Portraits berühmter queerer Menschen kommt vom 16. bis 30.3. noch einmal ins GAB-Land - ins Foyer des Wiesbadener Rathauses.

Die Ausstellung zeigt mehr als 30 Porträts berühmter, queerer Persönlichkeiten, die die Gesellschaft und die Kultur aktiv und positiv mitgestaltet und beeinflusst haben. Die Portraits wurden eigens für die Ausstellung von namhaften Künstlerinnen und Künstlern gestaltet. Initiiert und kuratiert wurde die Ausstellung vom Projekt 100% MENSCH.

Seit Ende 2017 tourt die Ausstellung WE ARE PART OF CULTURE durch Bahnhöfe, Museen, Firmen, Rathäuser und andere öffentliche Räume.

Am 16.3 wird sie um 18 Uhr im Foyer des Wiesbadener Rathauses von Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende eröffnet.

16. – 30.3., Rathaus, Schloßplatz 6, Wiesbaden, www.wearepartofculture.de/portraits/