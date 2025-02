× Erweitern Foto: Andre Furtado, pexels.com, gemeinfrei

Die Informations- und Beratungsstelle LIBS lädt am 17. Februar zu einem Online-Infoabend zum Thema Kinderwunsch. Dabei werden Fragen rund um die Themen „Wege zum Kind“, unterschiedliche Familienkonstellationen sowie die rechtliche Situation in Deutschland besprochen, es gibt auch Raum zum Gegenseitigen Austausch und spezifische Fragen. Die Veranstaltung richtet sich an alle queeren Personen.

Die Referent*innen sind Sarah Dionisius und Julia Mensendiek von der Kinderwunschberatung bei QuB – Queer-feministische Beratung und Bildung bei LIBS.

Die Veranstaltung ist kostenlos, über eine Anmeldung unter qub@libs-ffm.de wird gebeten. Zugang zum Stream bekommt man mit der Anmeldung zur Veranstaltung.

17.2., „Wege zum Kind“, Online-Infoabend, 18 – 19:30 Uhr, www.libs-ffm.de