Weihnachtsshopping im Skyline Plaza

Foto: ECE Marketplaces

Das Frankfurter Europaviertel gewinnt mit fortschreitender Fertigstellung an Attraktivität und rückt gerade jetzt in der Adventszeit das Shoppingcenter Skyline Plaza am Beginn der Europa Allee mehr in den Fokus.

Der Shoppingtrip im modern gestalteten Gebäude wird zum entspannten Ausflug, denn im Skyline Plaza gibt es alles unter einem Dach: Mit über 170 Geschäften und jeder Menge Marken-Läden findet sich hier mit Sicherheit ein Geschenk für jede*n. „Das Motto in diesem Dezember lautet: Verwöhnt werden“; schwärmt Center-Managerin Janine Marz. Dazu gehören der kostenlose Geschenkeverpackungsstand, zwei Stunden Gratisparken und Engel mit süßen Aufmerksamkeiten.

Foto: ECE Marketplaces

Neben dem Shoppingerlebnis empfiehlt sich außerdem der Besuch von Frankfurts größtem Foodcourt mit internationalem Speisenangebot in der ersten Etage. Besonders attraktiv ist auch die Dachterrasse: Der Skyline Garden ist eine 7.000 Quadratmeter große grüne Oase auf dem Dach des Gebäudekomplexes, inklusive eigenem Dachgartenrestaurant ALEX und dem Wellness-Tempel MeridianSpa, dem flächenmäßig größten Fitness- und Wellnessangebot in Frankfurt.

Vom 19. November bis 18. Dezember lädt der Skyline Garden außerdem wieder zum Europa-Weihnachtsmarkt mit stimmungsvollen Ständen, Leckereien, Punsch und Glühwein – den Blick auf die Frankfurter Skyline gibt’s gratis dazu. Da kommt echte Weihnachtsstimmung auf! Das Dachgarten-Restaurant, der MeridianSpa und der Weihnachtsmarkt haben übrigens auch außerhalb der regulären Shoppingzeiten geöffnet.

Skyline Plaza, Europa Allee 6, Frankfurt, Mo – Sa 10 – 20 Uhr, www.skylineplaza.de