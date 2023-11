× Erweitern Foto: Heiko Rhode / Stadt Bad Homburg Weihnachtsstadt Bad Homburg

Zur Adventszeit begeistert die Gemeinde Bad Homburg nicht nur mit einem funkelnden Weihnachtsmarkt – der Zauber erstreckt sich auf die ganze Stadt und lädt zum ausgiebigen Schlendern durch ein wahres Winter-Wunderland.

Mehr als ein funkelnder Weihnachtsmarkt: Für den Bad Homburger Weihnachtszauber wird die komplette Innenstadt wieder wundervoll geschmückt und glanzvoll beleuchtet werden.

Weihnachtszauber am Kurhaus und in der Innenstadt

Bereits am 23. November geht’s los mit dem Weihnachtszauber!

Dann eröffnet im Kurpark vor dem Kaiser-Wilhelms-Bad die wohl romantischste Eisbahn Hessens. Dort kann man nicht nur flotte Runden auf Kufen rund um den Kaiserbrunnen drehen, sondern sich auch im Eisstockschießen messen.

Foto: Christian Metzler / Stadt Bad Homburg Weihnachtsstadt Bad Homburg

Ebenfalls am 23. November eröffnet die weihnachtlich geschmückte Innenstadt und das romantisch illuminierte Kurhaus. Hier sind nicht nur die Geschäfte festlich geschmückt, auch urige Hütten mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien laden zum Verweilen.

Am Kurhaus erstrahlt ein leuchtender Weihnachtswald mit der 18 Meter hohen Weihnachtsbaum „Louise“ und der Krippe mit lebensgroßen Holzfiguren. Auch hier gibt es viele Aktionen: Zwischen Bahnhof, Louisenstraße, Eisbahn und Schloss kann man auf Sternensuche gehen und Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt 500 Euro gewinnen: Einfach aus den 210 Zitatsternen, die in den Schaufenstern der Innenstadt angebracht sind, die sechs richtigen finden. Der Teilnahmebogen zur Sternensuche befindet sich in der Broschüre zur Weihnachtsstadt oder man schaut auf der Website

An den vier Adventssamstagen gibt es auf den Straßen außerdem Live-Musik und viele zauberhafte Künstler*innen, die den Weihnachtseinkauf beschwingt und fantasievoll begleiten.

Foto: Christian Metzler / Stadt Bad Homburg Weihnachtsstadt Bad Homburg

Ein Höhepunkt des Weihnachtszaubers in der Bad Homburger Innenstadt wird das Weihnachtssingen am 22. Dezember auf dem Marktplatz. Hier sind alle Besucher*innen eingeladen, zusammen mit den Honey Twins vor großer Kulisse Weihnachtslieder zu singen. Die Texte werden auf einer großformatigen Leinwand übertragen, Engelskostüme oder Rentierhörner sind ausdrücklich erlaubt. Die Bad Homburger Kirchen begleiten den Event mit der Weihnachtsgeschichte.

Weihnachtszauber am Kurhaus: 23.11. – 30.12., täglich 11 bis 20 Uhr (außer Totensonntag und Weihnachtsfeiertage)

Weihnachtszauber in der Innenstadt: 23.11. – 30.12., Montag – Samstag 11 – 20 Uhr (außer an Feiertagen)

Weihnachtssingen: 22.12., Marktplatz, Bad Homburg, 17 Uhr

Die Eisbahn ist bis 14. Januargeöffnet

Foto: Heiko Rhode / Stadt Bad Homburg Weihnachtsstadt Bad Homburg

Der Weihnachtsmarkt – das Herzstück der Weihnachtsstadt

Der klassische Weihnachtsmarkt am Schloss eröffnet am 1. Dezember und lädt an den Adventswochenenden zur winterlichen Reise. Am besten folgt man den leuchtenden Weihnachtssternen vom Schlossplatz bis hinauf zum Wahrzeichen Bad Homburgs, dem Weißen Turm. In den hübschen Marktbuden findet man viel Traditionelles, von Kunsthandwerk über Spielzeug und Geschenkideen von lokalen und regionalen Ausstellern. Kulinarisches fehlt natürlich nicht: Von der Wildbratwurst über Flammkuchen und Crêpes, veganen und österreichischen Spezialitäten bis zu italienischen Torrone und natürlich Winzerglühwein und Feuerkaffee reicht das Angebot. Freitags und samstags begeistern zusätzlich Musiker*innen, Straßenkünstler*innen und stimmungsvolle Walking-Acts.

1. – 3. Adventswochenende jeweils freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr.

4. Adventswoche: Donnerstag, 21.12., 15 bis 21 Uhr, Freitag, 22.12., und Samstag, 23.12., 12 bis 21 Uhr

Alle Infos und weitere Specials gibt’s auf www.weihnachtsstadt-bad-homburg.com