Welt-AIDS-Tag mit der AIDS-Hilfe Stuttgart

Die AIDS-Hilfe Stuttgart nutzt den Welt-AIDS-Tag als Möglichkeit des Gedenkens und des solidarischen Engagements. Als Aktion wird traditionell am 1. Dezember um 18 Uhr mit vielen Mitwirkenden eine Solidaritätsschleife auf der Freitreppe am Kunstmuseum auf dem Stuttgarter Schlossplatz gebildet. Alle Interessierten können teilnehmen – rote Kleidung wird gewünscht, soweit möglich. Im Anschluss gibt es einen gemeinsamen Marsch zur Gedenkstätte „Namen und Steine“ an der Staatsoper im Oberen Schlossgarten, um der HIV- und Aids-Verstorbenen zu gedenken. Die AIDS-Hilfe Stuttgart ist in diesem Jahr im Übrigen vom 29. November bis 23. Dezember mit einem Stand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt vertreten (Nadlerstraße / Pierre-Pfimlin-Platz, hinterm Stuttgarter Rathaus). Dort gibt’s neben Infos rund um HIV und die Arbeit der Aids-Hilfe natürlich Glühwein und kleine Geschenke, wie zum Beispiel den AIDS-Teddy 2023 oder selbstgestrickte Schals und Mützen von den ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der AIDS-Hilfe Stuttgart. Außerdem nicht vergessen: Unter dem Motto „RED CARPET meets RED RIBBON“ feiert am 2. Dezember der Weihnachtsball der AIDS-Hilfe Stuttgart sein glanzvolles Comeback. Es gibt noch einige wenige Tickets!

www.aidshilfe-stuttgart.de