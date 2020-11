Welt-AIDS-Tag unter Pandemiebedingungen

× Erweitern Foto: Michael Gottschalk WAT Frankfurt

Anstatt der traditionellen Gedenk- und Diskussionsveranstaltung mit verschiedenen Gastredner*innen zum Welt-AIDS-Tag hat die AIDS-Hilfe Frankfurt AHF ihr Konzept in diesem Jahr umgestellt.

Das Gedenken soll dabei nicht vernachlässigt werden: Christian Setzepfandt von der AIDS-Hilfe wird traditionell die Zeremonie am AIDS-Memorial im Peterskirchhof feiern; drei symbolische Nägel werden dort für die an Aids Gestorbenen in die Gedenkwand eingeschlagen und Rosen entlang der Mauer verteilt. Die Zeremonie wird vorab stattfinden und am Abend des 1. Dezember auf dem YouTube-Kanal der AHF gezeigt.

Foto: eLHiT WAT Frankfurt

Dort wird dann auch der bereits vorab aufgezeichnete Gottesdienst zum Welt-AIDS-Tag online stehen. Unter dem spannenden Titel „Liebevolle Nähe in Zeiten von Corona oder die goldene Regel und unsere abendländische Vernunft“ wollen Pfarrerin Petra Babylon von der Klinikseelsorge der Uniklinik Frankfurt und der katholische Klinikseelsorger des Haus 68 der Uni-Klinik Pfarrer Mathias Struth einen stimmungsvollen, virtuellen Gedenkgottesdienst gestalten.

Foto: AHF WAT Plakat Challenge

Eine anderes Projekt geht ebenfalls viral: Da physische Präventionsarbeit derzeit kaum geleistet werden kann, haben sich der maincheck, die Love Rebels und die Regenbogencrew der AIDS-Hilfe zusammengeschlossen und präsentieren die erste Instagram-Challenge zum Welt-AIDS-Tag:

Unter dem Motto „Sex geht uns alle an: Seid eindeutig zweideutig, seid divers“ sollen die Szenen der preisgekrönten Poster-Kampagne „20 Jahre AIDS-Hilfe Frankfurt“ von den Besuchern der Site nachgestellt werden; mit dem Tags @aidshilfefrankfurt, @maincheck_ffm, @loverebels und @regenbogencrew.ffm sowie den #watporno oder #watkunstporno versehen sollen die Fotos im Netz hochgeladen werden und gleichzeitig drei Freunde zum Mitmachen animieren. Die drei besten Motive werden am 1.12. ermittelt, die Gewinner*innen erhalten ein Goody-Bag.

Rund um den Welt-AIDS-Tag lädt die AHF außerdem zu kostenlosen HIV-Schnelltests: Die ersten 10 Besucher*innen des maincheck_up am Montag, dem 30.11., und Donnerstag, dem 3.12., müssen für ihren HIV-Schnelltest nichts bezahlen.

Die AHF bietet seit über 10 Jahren STI-Tests (HIV, Hepatitis und Syphilis-Tests) mit einem Team von Ärzten und Beratern an; früher unter dem Namen „MainTest“ bekannt, heißt die Reihe seit September 2020 maincheck_up und findet montags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr im neuen maincheck-Zentrum in der Friedberger Anlage statt. (GAB berichtete).

maincheck_up STI-Tests mittwochs und donnerstags von 17 bis 19 Uhr, Friedberger Anlage 24, Frankfurt, www.ah-frankfurt.de

AHF bei YouTube: www.youtube.com/user/aidshilfeffm