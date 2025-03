Weltfrauentag im Museum

× Erweitern Foto: S. Fischer

Das Museum für Kommunikation lädt in Kooperation mit dem Fischer Verlag am Weltfrauentag zu einem Abend mit neuen, ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen – so der Titel der Buchreihe, in der just der dritte Band „Ich bin Viele“ erschienen ist. Die Texte stammen von unterschiedlichen Frauen allen Alters und unterschiedlichsten Hintergründen; was sie eint, ist der gemeinsame Widerstand gegen ein System, das die Einzelne unsichtbar macht. Mal ernst, mal humorvoll geht es zum Beispiel um unerreichte Körperideale, die Reduktion auf das Äußere oder über Outing und die erste Liebe. Zu Gast sind Alexa Rudolph, Bushra Kanafani, Sabine Nilles, Hannah-Sofie Schäfer und Freya Baur. Die musikalische Untermalung steuern Tigisti und Welela bei.

8.3., Museum für Kommunikation, Schaumainkai 53, Frankfurt, 19 Uhr, www.mfk-frankfurt.de