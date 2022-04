Wenn die Pollen fliegen …

× Erweitern Foto: Brittany Colette, unsplash.com, gemeinfrei

Wenn jetzt wieder alle Blüten und Knospen sprießen, haben viele leider mit Heuschnupfenbeschwerden zu kämpfen. Nico Kraft von der Frankfurter Süd-Apotheke gibt Tipps, wie man ohne Tränen durch den Frühling kommt.

Foto: Süd Apotheke/DAZ Nico Kraft

Was passiert bei einer Pollenallergie im Körper? Warum läuft die Nase oder röten sich die Augen?

Eine Allergie ist eine Überreaktion des Immunsystems bei Kontakt mit bestimmten, meist harmlosen Substanzen, den sogenannten Allergenen.

Im Falle der Pollenallergie löst der Blütenstaub von Pflanzen die Beschwerden aus.

Die Immunzellen des Körpers erkennen einige Pollen als Bedrohung und setzen Abwehrmechanismen in Gang. Dabei wird eine Kettenreaktion ausgelöst, bei der unter anderem Histamin ausgeschüttet wird. Das Histamin ist hauptverantwortlich für die klassischen Heuschnupfenbeschwerden wie Rötung, Juckreiz, Nießen, eine laufende Nase und Husten.

Die häufigsten Medikamente gegen Heuschnupfen sind Nasensprays – davon sollen die kortisonhaltigen die effektivsten sein; ist das nicht schädlich? Und welche Alternativen gibt es?

Zur Vorbeugung von Heuschnupfen kommen die sogenannten Mastzellstabilisatoren in Nasensprays und Augentropfen zum Einsatz. Mastzellen schütten Histamin aus. Idealerweise sollte ein paar Tage vor Beginn der persönlichen Allergiesaison mit der Anwendung begonnen werden.

Bei akuten leichten Beschwerden kommen die sogenannten Antihistaminika als Nasenspray und / oder Augentropfen zum Einsatz. Bei stärkeren Beschwerden nutzt man Antihistaminika auch in Form von Tabletten. Wenn sichergestellt ist, dass es sich um Heuschnupfen handelt (zum Beispiel durch einen Arzt), kann man außerdem zu einem kortisonhaltigen Nasenspray greifen. Die Wirkung tritt mit etwas Verzögerung ein, ist allerdings stärker. Die Anwendung in der Nase ist sehr sicher, weswegen diese Sprays auch aus der Verschreibungspflicht entlassen wurden.

Kann man als Kontaktlinsenträger Augentropfen gegen Heuschnupfen verwenden?

Das ist grundsätzlich möglich, wenn man dafür geeignete Präparate einsetzt. Da es durch die Wirkstoffe zu Verfärbungen der Kontaktlinsen kommen kann, und Augentropfen mit Konservierungsmitteln sich nicht mit dem Tragen von Linsen vertragen, kann es bei einigen Präparaten nötig sein, dass man die Kontaktlinsen erst 15 bis 30 Minuten nach der Anwendung der Tropfen einsetzt. Am besten lässt man sich dazu beim Kauf bei uns oder in der Apotheke seines Vertrauens beraten.

Die Medikamente behandeln die Symptome – gibt es Möglichkeiten, um eine Allergie wieder loszuwerden? Oder bedeutet einmal Allergie immer Allergie?

Um eine Allergie wieder loszuwerden oder zumindest deutlich abzuschwächen, besteht die Möglichkeit beim Arzt eine Hyposensibilisierung durchzuführen. Dabei wird der Körper mit Injektionen nach und nach an das Allergen gewöhnt, um in der Allergiesaison nicht zu überreagieren. Zusätzlich können kann man folgende Tipps beachten, um die Beschwerden durch Vermeidung von Allergenkontakt zu lindern: Pollenvorhersage beobachten und Aktivitäten anpassen, Lüften in der Stadt nur morgens, auf dem Land nur abends, vor dem Schlafengehen Haare waschen, um Pollen auszuspülen, keine getragene Straßenkleidung im Schlafzimmer haben, Wäsche nicht im Freien trocknen und Sport im Freien besser nach einem Regenschauer, wenn kaum Pollen fliegen.

