Wer sagt, dass Gott ein Mann ist?

× Erweitern Foto: Ute Franz-Scarciglia Gott mwd Gerhard Goder „Conchita Wurst“, Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen

Eine Sonderausstellung im Frankfurter Bibelhaus Museum stellt eine provokante Frage: Ist Gott männlich, weiblich oder doch etwas ganz anderes? Die Ausstellung „G*tt m/w/d“ liefert erstaunliche Ergebnisse aus der archäologischen und theologischen Wissenschaft.

„Die Genderfrage ist nichts Neues“, erklärt Museumsdirektor Veit Dinkelaker vorneweg. „Ein unverstellter Blick in die Bibel offenbart: Auch dort ist Geschlechtervielfalt zu finden“.

Das ist der Ausgangspunkt der Ausstellung „G*tt w/m/d“, die nicht nur in Bibeltexten selbst, sondern auch mit archäologischen Fundstücken die Diversität belegt. Etwa 100 Originale aus Israel sind in der Ausstellungzu sehen, darunter vielfältige Gottes- und Menschenbilder vorgeschichtlicher Zeit. Zum Beispiel Figurinen, die in der Nähe von Jerusalem gefunden wurden; sie verwenden in ihrer Darstellung nicht ausschließlich das binäre System. Auch im Mittelalter existierte eine androgyne Vorstellung von Adam: Ein doppelgeschlechtliches Wesen, aus dem Mann und Frau entstanden sind – und nicht wie heute allgemein angenommen, dass die Frau lediglich aus der Rippe Adams geformt wurde. Verborgene Spuren lassen sich auch im Judentum, im Islam oder bei christlichen Hermaphroditen in der Buchkunst entdecken.

× Erweitern Foto: Hs 14677 Germanisches Nationalmuseum Gott mwd Hermaphrodit in “Splendor solis oder Sonnenglanz“, deutsch (Ausschnitt)

Aber wie kommt es zu unserem heutigen Verständnis, Gott allgemein als Mann anzusehen? Die Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst Angela Dorn-Rancke hat dazu eine Erklärung: Es sind patriarchale Machtansprüche, die Gott lediglich als Mann definieren.

„Als Männer begannen, ihre Macht als Ebenbild von Gott herzuleiten, schwand die Möglichkeit eines diversen Bildes“, erklärt die Ministerin in ihrer Rede im Rahmen der virtuellen Eröffnung der Ausstellung.

Und Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche Hessen Nassau, ergänzt: „Die Ausstellung steht im Horizont, menschliche Wirklichkeit durch die Naturwissenschaft angeleitet wahrzunehmen, und dies im Gespräch mit den biblischen Texten zu tun. Dabei zeigt sich immer wieder, dass die biblischen Texte oft offener und weiter sind, als gängige Auslegungen es zu erkennen geben. Auch die Bibelübersetzungen müssen daher wieder einer kritischen Revision unterzogen werden“.

× Erweitern Foto: Bibelhaus Erlebnis Museum Gott mwd Die Ausstellung zeigt eine Auswahl wertvoller Figurinen, die zum Teil erstmalig gezeigt werden können. Nicht immer ist, wie hier zu sehen klar, wer oder was die dargestellt werden soll: handelt es sich um Gottheiten? Welchen Geschlechts? Sind es Anbeter*innen, die Opfer bringen oder beten?

Im Angesicht der momentan sehr breit geführten Diskussion um LSBTIQ*-Rechte weltweit und der momentanen Reformbewegungen innerhalb der Kirchen kommt die Ausstellung „G*tt m/w/d“ gerade zur rechten Zeit und liefert wichtige Denkanstöße.

Neben dem sehenswerten Katalog mit weiterführenden Texten umfasst das Begleitprogramm unter anderem auch ab September die deutsche Premiere des Theaterstücks „The Gospel according to Jesus Queen of Heaven“ der britischen Dramatikerin Jo Clifford in einer deutschen Bearbeitung von und mit Brix Schaumburg. Zusätzlich gibt es eine eigenständig gestaltete digitale Version der Ausstellung.

23.6. – 19.12., G*tt m/w/d im Bibelhaus Erlebnis Museum, Metzlerstr. 19, Frankfurt, www.bibelhaus-frankfurt.de. Checkt hier den Videoclip zur Vernissage, checkt außerdem die Website www.gott-wmd.de für die digitale Version der Ausstellung.