Wer wird GAB-Covermodel 2020?

Es ist jedes Jahr die große GAB-Aktion zum Frankfurter CSD: Beim GAB-Covermodel-Contest ließen sich am CSD-Wochenende in unserem Festzelt auf dem Basar der Vielfalt CSD-Besucher*innen für unseren Covermodel-Contest ablichten.

Das CSD-Communityfest muss in diesem Jahr leider ausfallen – unser Covermodel-Contest findet trotzdem statt!

Das Casting

Alle, die an unserem Contest teilnehmen möchten, haben ab sofort bis zum CSD-Sonntag, dem 19. Juli, die Möglichkeit, ein Bewerbungsfoto an die Redaktion zu senden. Egal ob Butch, Bear, Femme, Gym-Buddy oder Twink – die komplette LGBTIQ*-Community ist zur Teilnahme eingeladen!

Teilnahmebedingungen:

- mitmachen können alle ab 18 Jahren

- schieß’ ein aktuelles Foto von dir, speziell für den GAB-Covermodel-Contest 2020; auf dem Foto solltest du gut sichtbar ein GAB Magazin oder ein Papier mit der Aufschrift „GAB Covermodel 2020“ halten

- pro Person ist ein Bewerbungsfoto erlaubt; Portraitfoto oder Ganzkörperbild, mit Shirt oder ohne – zeig’ dich auf einem Foto von deiner besten Seite!

- lade die Abdruckerlaubnis für dein Foto herunter und fülle sie aus

- sende das Foto zusammen mit der ausgefüllten Abdruckerlaubnis mit dem Betreff „GAB Covermodel 2020“ an Redaktion@gab-magazin.de

- In der Woche nach dem CSD werden die gesammelten Fotos der Teilnehmenden als Casting-Galerie auf unserer Website veröffentlicht!

Das Voting

Die Besucher*innen unserer Website können bei Veröffentlichung der Casting-Galerie durch die Bilder browsen und per Email ihre Stimme für den jeweiligen Favoriten abgeben – wer am Ende die meisten Stimmen gesammelt hat, wird GAB-Covermodel 2020.

Das Shooting

Eine weitere Tradition, die wir gerne fortsetzen, ist das Shooting mit dem Frankfurter Fotografen Hans Keller, der auch in diesem Jahr das GAB-Covermodel in seinem Studio professionell in Szene setzen wird. In lockerer Atmosphäre entsteht mit dem Team aus Stylisten und Assistenten eine Fotoserie, die neben dem Covermotiv auch für eine Galerie im GAB Magazin sowie in der Online-Ausgabe verwendet wird. Die Erfahrung hat gezeigt: Das Shooting zeigt immer wieder verschiedene Facetten der Persönlichkeit.

Hey good-lookin’: Checkt hier das Making-Of und die Galerie unseres Shootings mit GAB-Covermodel 2019 Daniel.

GAB-Covermodel-Contest 2020, Casting bis Sonntag 19.7., 24 Uhr

Die Casting-Galerie wird in der Woche nach dem CSD online gestellt.

Mehr Infos zum Fotografen Hans Keller über www.hanskeller.com