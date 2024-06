Wer wird Mr. Fetish Hessen 2024?

× Erweitern Foto: FLC „LeatherOdyssey“

Der Leder- und Fetischclub für Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet FLC lädt Ende Juni zur traditionellen „Leather Odyssey“, dem Treffen für Fetisch-Freunde*, zum dem wieder Gäste aus ganz Deutschland erwartet werden – inklusive vieler amtierender Schärpenträger denn der Höhepunkt des Wochenendes wird die Wahl des neuen Mr. Fetish Hessen. Bereits seit 2012 wird jedes Jahr der Vertreter der hiesigen Fetischszene von den Besuchern* der Leather Odyssey gewählt. Drei Kandidaten* schaffen es in die Finalrunde – das Reglement besagt, dass bei mehr als drei Bewerbern* die Finalisten* ausgelost werden: „Die Erfahrung zeigt, dass ein Wahlabend mit mehr als drei Kandidaten sich zu lange hinzieht“, heißt es dazu auf der FLC-Website. Die Losentscheidung fiel in diesem Jahr auf James („Selbstbewusst deinen Fetish leben“), Lorenz („Fetisch lässt uns zusammenwachsen“) und Frank („Macht die Welt ein bisschen fetischer. Ich bin wer ich bin“).

Foto: FLC „MrFetishHesssen-Kandidat-James“ Foto: FLC „MrFetishHessen-Kandidat-Frank“ Foto: FLC „MrFetishHessen-Kandidat-Lorenz“

Das lange Fetisch-Wochenende beginnt am Freitag um 18 Uhr mit einem Meet & Greet im Fetisch-Laden „RUFF Gear“, gefolgt von der Kandidatenvorstellung ab 20 Uhr im Lucky’s. Auch das Team des Fetish Pubcrawl Frankfurt klinkt sich ein und lädt am Abend zu Zug durch die queeren Bars des Bermudadreiecks. Höhepunkt des Kulturprogramms am Samstag ist eine queere Stadtführung mit Frankfurt-Guide Christian Setzepfandt. Die eigentliche Wahl ist Teil der „Fetish Desire“-Party in der Offenbacher Grande Opera, die am Samstag um 20 Uhr steigt; hier sind alle Gender willkommen, allerdings gilt am Abend der FLC-Dresscode. Als Warm-up wird zuvor um 18 Uhr zum Sektempfang bei Raction, den Rubber-Experten in Offenbach, geladen; von hier sind es zu Fuß nur 10 Minuten zur Grande Opera. Den Abschluss der Leather Odyssey bildet ein Abschiedsbrunch im Restaurant ALEX im MyZeil am Sonntag.

21. – 23.6., Leather Odyssey, Party „Fetish Desire” mit Wahl zum Mr. Fetish Hessen am 22.6. ab 20 Uhr in der Grande Opera, Christian-Pless-Str. 11 – 13, Offenbach, mehr Infos über www.flc-frankfurt.de