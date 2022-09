Wie man sich bettet …

× Erweitern Foto: Betten Zellekens

… so schläft man. Das Sprichwort trifft genau den Kern des gesunden Schlafs: Denn Rückenschmerzen, Verspannungen und Abgeschlagenheit am Morgen danach können unter anderem an der falschen Matratze liegen.

Manuela Breker von Betten Zellekens weiß auf was es ankommt: Weil jeder Mensch individuell ist, muss auch das Bettensystem individuell abgestimmt sein. Neben dem Gewicht ist da zum Beispiel auch die Schlafposition entscheidend. Die richtige Matratze sollte sich jeder Liegeposition flexibel anpassen und dabei immer auch die optimale Unterstützung der Wirbelsäule garantieren – das ist das Geheimnis.

Auch bei der Auswahl der Materialien hilft die Expertin weiter: „Taschenfederkernmatratzen unterstützen den Körper sehr gut, sind aber etwas härter. Schaumstoffmatratzen bieten sich für Seitenschläfer an – oder man entscheidet sich für eine sogenannte Hybridmatratze, die beide Eigenschaften kombiniert“, so Breker.

× Erweitern Foto: Betten Zellekens

Zu Unrecht etwas aus der Mode gekommen sind Latexmatratzen, die zwar schwer, dafür aber sehr haltbar sind und über eine gute Federung verfügen. Bei Betten Zellekens kann man nicht nur Probeliegen, sondern bekommt außerdem eine fundierte wie ganzheitliche Beratung zu Bettensystemen, Lattenrosten und passender Bettwäsche – alles für einen erholsamen Schlaf!

