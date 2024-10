Wieder da: die Queere Lesenacht

× Erweitern Foto Ron Lach, pexels.com Lesenacht

Eine lange Tradition hatte die queere Lesenacht im LSKH zur Buchmesse. Während Corona und wegen personeller Veränderungen gab es eine Pause für den Event – nun feiert die Lesenacht auf Initiative von Marc Lippuner vom Berliner Querverlag ihr Comeback. In Kooperation mit dem Switchboard und einem etwas verschlankten Konzept geht’s am Abend Buchmesse-Freitag los!

Fünf Autor*innen aus verschiedenen Verlagen sind dabei, Marc Lippuner vom Querverlag führt durchs Programm.

Foto: Fee Schreiber LinaKaiser Foto: Ulrike Helmer Verlag KaiserZeitlos-Cover

Lina Kaiser stellt ihren Roman „Zeitlos“ vor: Die Wiener Journalistin Toni stößt durch einen Zufall auf dunkle Geheimnisse ihrer Familiengeschichte: eine verbotene Liebe, tödliche Intrigen und ein wertvoller Diamant. Mit Ella, ihrer neuen Bekannten, recherchiert Toni – und je mehr sie aufdeckt, desto mehr verschwimmen Vergangenheit und Gegenwart.

Foto: Carmela Palazzo IngeLuett Foto: Querverlag Luett-Singen_Sterben-Cover

Humor Mit Spannung beweist Inge Lütt in ihrem Kriminalroman „Singen ist ein bisschen wie Sterben“: Während der Endproben zum „Rosenkavalier“ an der Oper Erfurt wird einer der Sänger tot aufgefunden. Einziger Hinweis: es gibt eine Verbindung zu einer Toten im Teich, die kurze Zeit zuvor in Weimar ermordet wurde; beide Opfer hatten Streit mit der Opernsängerin Swantje Mittersand, die momentan im Erfurt probt und zufällig auch die Partnerin von Kriminalhauptkommissarin Karin Rogener ist; die ermittelt gerade in einem Schmugglerfall, aber auch in disem Fall führen die Ermittlungen ans Erfurter Opernhaus – was hat Swnatje mit all dem zu tun?

Foto: Jaqueline Beck JochenHeckmann Foto: Querverlag Heckmann-tanzenFallenFliegen

Jochen Heckmanns Debütroman „tanzen fallen fliegen“ ist eine poetisch wie sinnlich erzählte Geschichte um den jungen Ballett-Schüler Julian, der fern seiner Schwarzwälder Heimat in Paris die Tanz-Welt entdeckt und ins Nachtleben eintaucht. Julians Vater stößt zu Hause eher zufällig auf Spuren einer vergessenen Familiengeschichte aus den Jahren des Berliner Mauerfalls; die Spuren führen zunächst nach Paris …

Foto: Galuche Rebecca-Lea Glauche Foto: MAIN Verlag Glauche- stehtAllesKopf-Cover

In Rebecca-Lea Glauches Roman „Mit einmal steht alles Kopf“ kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung zweier Männer, die beider Leben verändern soll: Nachdem Steve bei einem Unfall erste Hilfe für Kai leistet, bekommt der Workaholic den geretteten Studenten nicht mehr aus dem Kopf. Eine Geschichte, in der das Herz eine wichtige Rolle spielt und sich am Ende ein neuer Weg für beide findet.

Foto: Riegel MichaRiegel Foto: Albino Riegel-Rauchzeichen-Cover

In Micha Riegels Debütroman „Rauchzeichen für Rio“ begleiten wir zwei junge Frankfurter, die sich Mitte der 90er auf den Weg machen, um Rio Reiser und die Ton-Steine-Scherben-Kommune zu besuchen; der Roadtrip wird zur Liebesgeschichte.

18.10., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19:30 Uhr (Einlass 19 Uhr), www.facebook.com/switchboard.frankfurt