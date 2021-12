× Erweitern Foto: Christian Buehner, unsplash.com, gemeinfrei

Im Dezember poppt noch einmal der Fetish- und Underwear-Shop „Bens Wild“ in Toms Bar auf; bis zum 11. Dezember kann man sich hier über die neuesten Fetisch-Kollektionen informieren und inspirieren lassen. Passend dazu startet ebenfalls in Toms Bar am 4. Dezember der Stuttgarter Fetish Pub Crawl, der Zug der Fetisch-Freunde durch die Stuttgarter Szene. Heiße Sache!

3. – 11.12., Bens Wild in Toms Bar, Pfarrstr. 13, Stuttgart,

Fetish Pub Crawl: Treff am 4.12., 20 Uhr, ebenfalls in Toms Bar.