Wildstyle: Corteswigs

× Erweitern Foto: Jazz Cortes Jazz Cortes

Seit Anfang 2020 gibt’s in Frankfurt einen ganz speziellen Service für Drags: Die Frankfurter Queen Jazz Cortes hat ihren Online-Shop „Corteswigs“ eröffnet und bietet aufwändig gestylte Perücken, die benötigten Accessoires und – ganz neu – sogar chice Nails für noch glamourösere Auftritte. Vorhang auf für Jazz Cortes and the Wigs!

Jazz, wie bist du zu „Corteswigs“ gekommen?

Schon als Kleinkind habe ich immer den Barbies die Haare geschnitten und frisiert. Als ich dann selbst zur einer Art Barbie wurde (lacht) lag es nah, mir die Haare selbst zu machen. Als Friseur hatte ich bereits ein gutes Grundwissen und konnte dies teilweise auf die Perücken anwenden. Durch Social Media bekam ich dafür sogar ein wenig Aufmerksamkeit, und so kam es zur Idee, „Corteswigs“ als Online-Shop zu eröffnen.

Machst du die Perücken selbst?

Nicht komplett. Ich habe einige gute Lieferanten bei denen ich meine Wigs einkaufe und teilweise auch mitdesigne. Ich nähe dann zum Teil noch einige Farben und weitere Haare in die Perücke ein. Anschließend wird sie individuell frisiert und geschnitten, je nach Kundenwunsch natürlich.

Deine Styles sind ganz unterschiedlich, von Sixties-Looks bis Spicegirl-Ponytales – wo nimmst du die Inspiration für deine Perücken?

Von Stars, Trends, Comics und ähnlichem. Ich lasse mich aber auch durch alte und neue Serien und Filme wie den Denver Clan oder „Die Nanny“, aber auch durch Burlesque und Disney inspirieren. Zur jeder Zeit kann mich die Muse küssen und dann kreiere ich etwas Neues, rein durch meine Fantasie und Kreativität geleitet. Selbst Pflanzen haben mich schon auf Ideen für neue Wigs gebracht.

Ganz exklusiv gibt es jetzt auch Jazz Nails – was hat es damit auf sich?

Jazz Nails ist eins meiner neuen Projekte. Drag Queens haben meistens recht männliche Hände. Die handelsüblichen künstlichen Fingernägel passen vielen Queens nicht und sehen oft nicht so toll aus. Leider ging mir das auch immer so. Zudem liebe ich filigrane kreative Arbeit, da kommen die Nägel genau richtig. Jetzt hat man die Möglichkeit zur seiner Wig gleich die passenden Nails in der richtigen Größe, Farbe und Form zu ordern. So rundet man den Look komplett ab.

Dein Shop will mehr sein als bloß ein Webstore – was ist dir bei deiner Arbeit besonders wichtig?

Am wichtigsten ist mir der Kontakt zu meinen Kunden. Ich berate jeden und jede individuell und arbeite gemeinsam die Idee der Perücke aus. Viele meiner Kunden, schätzen meine Beratung und dass ich mir Zeit für sie nehme. Zudem hat man über Instagram die Möglichkeit, die Entwicklung bis zur fertigen Frisur zu verfolgen. Mit „Corteswigs“ möchte ich gerade auch neuen Queens die Möglichkeit geben, für kleines Geld sehr gute Qualität, Vielfalt an Produkten und gute Beratung zu bekommen. Daher bin ich stets dabei, neue Ideen zu entwickeln; die nächsten Projekte sind schon in Planung.

Mein Wunsch wäre es, wenn „Corteswigs“ zur einer Art Anlaufstelle für Queens wird, wo man sich mit allem Nötigen, was eine Drag so braucht, ausstatten kann. Daran arbeite ich. „Corteswigs“ ist ein Herzensprojekt und wäre ohne die Unterstützung von Freunden, Queens und Familie nie möglich gewesen. Daher ist es mir so wichtig, dass meine Kunden glücklich mit meiner Arbeit sind.

Foto: Jazz Cortes Corteswigs Foto: Jazz Cortes Corteswigs Foto: Jazz Cortes Corteswigs

Mehr Infos gibt’s über www.corteswigs.com

Tipp: Jede Siegerin der Frankfurter Open-Stage „DragSlam“ bekommt 30 Prozent Rabatt auf eine Perücke und Nägel von Corteswigs.