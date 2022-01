Willkommen! Bienvenue! Welcome!

× Erweitern Foto: Karl und Monika Forster

Man muss nur diese drei Worte hören und weiß sofort, dass man in „Cabaret“ gelandet ist. Das Erfolgsmusical, das Mitte der 1960er in New York Premiere feierte und in der Filmversion mit Liza Minelli 1972 mit einem Oscar prämiert wurde, wird bis heute immer wieder gespielt und ist in der Kombination aus glamouröser „roaring twenties“-Opulenz und der bedrohlichen Faschisten-Wolke, die über dem ganzen Spaß schwebt, aktueller denn je.

Das Hessische Staatstheater Wiesbaden hat das Musical im Oktober neu in Szene gesetzt und damit Publikum wie Kritiker begeistert. Gelobt werden Bühne, das 11-köpfige Kit-Kat-Orchester unter der Leitung von Levi Hammer und Elissa Huber in der Rolle der Sally Bowles.

15. und 20.1., 17.2., Hessisches Staatstheater, Christian-Zains-Str. 3, Wiesbaden, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen in der laufenden Spielzeit auf www.staatstheater-wiesbaden.de