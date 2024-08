Willkommen im Café Klatsch

× Erweitern Foto: Café Klatsch „CafeKlatsch-Terrasse“

Das Café Klatsch gehört zur Mannheimer Szene wie der Wasserturm zur Quadratestadt – seit über 34 Jahren gibt’s im Klatsch Drinks, Kuchen, regelmäßige Partys – aber vor allem ist das Café Klatsch ein Ort, an dem sich die queere Community relaxed treffen kann – inklusive Austausch des neuesten Klatschs und Tratschs. Momentan strukturiert sich das Klatsch neu, optisch wie auch im Team, das wir hier vorstellen. Stefan ist der Kopf der Klatsch-Bande: Seit über 34 Jahren führt „Stoffel“, oder auch schlicht „die Herrin“ genannt, das Café und belebt die Mannheimer Szene. Sein Lieblingsdrink ist – natürlich – der klassische Gin Tonic. Angelo – auch bekannt als „Angelique“ – gehört mit seinen 29 Lebensjahren mittlerweile auch schon seit 10 Jahren zum Klatsch-Team. Mit seiner langjährigen Szene-Erfahrung weiß er um den Zusammenhalt in der Community – vor allem, wenn man sich schon zig Jahre kennt: „Wir sind eben wie eine kleine Familie, die sich immer weiter vergrößert“, sagt Angelo. Sein Drink? „Ganz klar: Ouzo – und du so?“. Seit 2006 gehört Daniel zum Team; er mag die besondere Atmosphäre im Klatsch und trinkt am liebsten Wein, zur Abwechslung aber auch mal einen Red Bull.

Foto: Café Klatsch „CafeKlatsch-Stoffel“ Foto: Café Klatsch „CafeKlatsch-Daniel“

Ebenfalls ein alter Hase in der Mannheimer Gastroszene ist Basti, der schon im legendären XS Café dabei war. Dieses Jahr stieß er zum Café-Klatsch-Team. Sein Klatsch-Highlight sind die Partys am Wochenende, auf die er mit einem fruchtigen Lillet Wildberry anstößt. Auch schon seit einem Jahr ist Paco dabei und sorgt für die positive Stimmung – das, was er selbst am meisten am Klatsch mag. Dabei hilft ein Cosmopolitan – warum? „Er ist elegant und knallt“, schmunzelt Paco.

Foto: Café Klatsch „CafeKlatsch_Paco_Klaus_Angelo“ Foto: Café Klatsch „CafeKlatsch-Arved“

Neu im Team sind Klaus, Arved, Fabi und Emre. „Am Klatsch ist die Atmosphäre toll“, meint Klaus alias „Klausi“. „Jeder ist willkommen, es gibt viele Stammgäste, aber auch einige, die mal so vorbeikommen. Es ist familiär, nicht etepetete, nicht ranzig – sondern eine Mischung aus allem“. Klausis Lieblingsdrink ist der Rum-Cocktail Mai Tai. Arved ist Meister des charmanten Smalltalks – für die Gäste findet er immer die passenden Worte. Bei den Drinks bleibt er bodenständig: Ein Pils oder eine erfrischende Weinschorle sind seine Wahl.

Foto: Café Klatsch „CafeKlatsch-Basti“ Foto: Café Klatsch „CafeKlatsch-Fabi“ Foto: Café Klatsch „CafeKlatsch-Emre“

Auch Fabi schwört auf Bier – oder einen herben Jägermeister. Seinen Barjob empfindet er als einen angenehmen Ausgleich zu seinem Hauptberuf – denn im Klatsch trifft er immer auf gute Laune. Die lockere Art im Klatsch ist auch das, was Emre am liebsten mag. Ein Lieblingsdrink ist Whiskey Cola. So kann der Sommer weitergehen, oder?

Café Klatsch, Hebelstr. 3, Mannheim, checkt den neuen Insta-Account: www.instagram.com/klatschmannheim/