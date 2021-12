× Erweitern Foto: Palmengarten Frankfurt, Tom Wolf

Mit insgesamt 17 Licht-, Klang- und Videoinstallationen von Winterlicher-Initiator Wolfgang Flammersfeld verwandelt sich der Frankfurter Palmengarten vom 4. Dezember bis 9. Januar nach Sonnenuntergang in ein funkelnd blinkendes, klingendes und surreales Wunderland.

Mit dabei sind Winterlichter-Klassiker wie die leuchtenden Schneeglöckchen oder das Hydroschild über dem Oktogonbrunnen, aber auch Neuheiten wie die Installation „Blue Moon“ vor dem Haus Leonhardsbrunn sind zu sehen.

„Die diesjährigen Winterlichter greifen auch unser mit dem Jubiläumsjahr ausgerufenes Leitthema ‚Blüten- und Bestäuberökologie‘ auf: An der Villa Leonhardi treffen die Besucher*innen auf einen leuchtenden, summenden Bienenschwarm“, freut sich Palmengarten-Direktorin Katja Heubach.

Der Palmengarten feiert 2021 seinen 150. Geburtstag; seit dem 18. November wird in der Galerie am Palmenhaus die Ausstellung „Frankfurts grünes Herz – 150 Jahre Palmengarten“ gezeigt, die die wechselhafte Geschichte des Palmengartens dokumentiert. Wer wusste schon, dass der Palmengarten um die Jahrhundertwende eine der wichtigsten Sportstätten der Stadt war, in der Radrennbahn, Tennis- und Fußballmatches stattfanden?

Foto: Palmengarten Frankfurt, Tom Wolf Foto: Palmengarten Frankfurt, Tom Wolf Foto: Palmengarten Frankfurt, Tom Wolf

4.12. – 9.1., Winterlichter im Palmengarten, Siesmayerstr. 63, Frankfurt, 16 – 21 Uhr (letzter Einlass: 20 Uhr), interaktiver Rundgangplan über die Palmengarten-App, www.palmengarten.de