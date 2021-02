Wintertanz digital

× Erweitern Foto: Maciej Rusinek Wintertanzprojekt

Die Tanzabteilung der HfMDK feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Spannend sind deren öffentlichen Programme allemal – das liegt zum einen an der Energie der jungen Tanzstudierenden, aber auch an der Vielfalt der gezeigten Stücke, die von folkloristisch inspiriertem Tanz bis zu modernen Bewegungsstudien reicht.

Für das Wintertanzprojekt 2021 sind wieder eigene Choreografien der Studierenden entstanden. Als Alternative zur Aufführung auf der Bühne zeigt das Gallus Theater unter dem einladenden Motto „Come, and we show you what we do!“ eigens gedrehte Videos zu den erarbeiteten Choreographien von Stephanie Thiersch, Cameron McMillan und Jean-Hugues Assohoto.

Zudem präsentiert das dritte Studienjahr des BAtanz Arbeitsergebnisse aus den Schwerpunktmodulen „Techniken des Balletts“ mit Ausschnitten zweier Werke von William Forsythe und „Zeitgenössischer Tanz“ mit drei Soli, bei deren Erarbeitung Choreographin Anna Huber als Coach fungierte.

A bgerundet wird das Jubiläumsprogramm durch studentische Videoarbeiten. Der Zugang zu den Streams ist frei, weitere Infos gibt’s auf der Website des Gallus Theaters.

Einen Blick wert ist übrigens auch die Mediathek des Gallus Theaters, die im Laufe des vergangenen Jahres mit über 40 Clips gefüllt wurde – insbesondere im Bereich Tanz gibt es dort zum Beispiel unter dem Titel „Dance vs Corona“ viele kleine Studien sowie Skurriles und Lustiges – Clips, die Tänzer*innen wie Amancio Gonzalez, Joel Small alias Reflektra, Michael Ostenrath alias Syreena Mars, Richard Oberscheven oder Silke Beck im Lockdown zu Hause produziert haben.

Noch mehr Tanz- und Musik-Clips gibt’s unter dem Titel „Gallus Corona Kulturfonds“; der „Gallus Corona Kulturfonds“ unterstützt dabei finanziell die Künstler*innen die einen Clip produziert haben; Spenden sind jederzeit willkommen, Infos gibt’s über die Website des Gallus Theaters.

13. und 14.2., Wintertanzprojekt der HfMDK, 20:15 Uhr, Gallus digital über www.gallustheater.de