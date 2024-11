Wird Stefan aus Frankfurt Mr. Fetish Germany?

Der Sozialbeauftragte des FLC, dem Fetischclub im Rhein-Main-Gebiet, kandidiert in diesem Jahr für den Titel des Mr. Fetish Germany 2025, der am 9. November in München gewählt wird. Stefan war bereits 2017 Zweitplatzierter bei der Wahl zum Mr. Leather Hessen und 2023 Träger des bundesweit wahrscheinlich eigenartigsten Fetisch-Titels „Kohlkönig“ des Bremer LCNW (gab berichtete); mit diesem Königstitel erfüllt Stefan eine der Grundvoraussetzungen für die Kandidatur zum Mr. Fetish Germany.

„Ich hatte die Ehre, in meinem Amtsjahr 2023 in zwei Regionen aktiv zu sein – Norddeutschland und Rhein-Main-Gebiet“, erklärt Stefan seine Motivation zur Mr.-Fetish-Germany-Kandidatur. „Und jetzt möchte ich die gesamtdeutsche Fetischcommunity vertreten“. „#LoveYourFetish“ ist das Motto des sympathischen 36-jährigen: „Für mich ist Liebe nicht nur ein Wort, sondern Liebe verbindet viele Eigenschaften von Fetisch, die ich sichtbar machen möchte: Spaß, Leidenschaft, Lust, Geborgenheit und auch Zusammengehörigkeit“.

Stefans Konkurrent ist Benji Waters, der Bavarian Mr. Leather 2020/21. Die Zeichen für Stefan stehen gut: Bereits 2017 und 2019 wurden mit Suri und Torsten zwei ehemalige hessische Schärpenträger zum Mr. Fetish Germany gewählt. Wir drücken die Daumen!

Mehr Infos zur Wahl über lfc-online.de